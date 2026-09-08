Basına yansıyan haberler, son dönemde sakatlık yaşayan Faslı oyuncu, Et-Teavun forması giyen Abdürrezzak Hamdullah'ın, Suudi Roshn Ligi'ndeki bir sonraki El-Hilal maçında forma giyip giyemeyeceğine dair durumunu ortaya koydu.

Et-Teavun, önümüzdeki cumartesi günü, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Bureyde'deki kendi sahasında El-Hilal'i konuk edecek.

Suudi Arabistan basınından "Er-Riyadiyye" gazetesi, Hamdullah'ın son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceğini aktardı.

Hamdullah, geçtiğimiz cumartesi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Et-Teavun'un El-Feth ile golsüz berabere kaldığı maçta arka adale sakatlığı yaşamıştı.

Bu sakatlık nedeniyle Faslı oyuncu, bugün salı günü, Suudi Ligi'nin altıncı haftasında El-Hazm karşısında 1-0 alınan sürpriz yenilgide "Sükkeru'l-Kasım" formasıyla forma giyememişti.

Suudi kulübünün bizzat açıkladığına göre, Hamdullah'ın önümüzdeki 7 gün sürecek bir tedavi sürecine ihtiyacı var; bu da El-Hilal maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Suudi gazetesine göre Hamdullah, 2. Asya Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında bu ayın 16 Eylül'ünde oynanacak Ummanlı En-Nahda karşılaşmasında Et-Teavun'a dönebilir.

Hatırlatmak gerekirse, Hamdullah geçtiğimiz yaz transfer döneminde Eş-Şebab'dan Et-Teavun'a katıldığından bu yana takımıyla 6 maçta forma giydi, bu maçlarda 3 gol kaydetti ve bir gole de asist yaptı.

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