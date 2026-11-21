Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, bugün cumartesi günü düzenlenen kulübün genel kurul toplantısında oyuncuların sağlığının kulübün öncelikleri arasında ilk sırada yer aldığını vurguladı. Hainer, oyuncuların yaşadığı sağlık sorunlarının ve zor dönemlerin başarı hesaplarında sıradan birer ayrıntı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

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Hainer şunları söyledi: "Tüm kupaların ötesinde kulübümüz çok daha büyük bir şeyi temsil ediyor ve bunun altını güçlü bir şekilde çizmek istiyorum. Kişisel anlamda zor anlarda takımın gücü ve ayakta kalma becerisi ortaya çıkar."

Hainer sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık durumu ve zor dönemler, ister Jamal Musiala, ister Vincent Kompany, ister Joshua Kimmich için olsun, başarı hesaplarında asla basit bir dipnota indirgenmemeli."

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Hainer şöyle ekledi: "Bayern Münih'te oyuncuların sağlığı her türlü maç takviminden ve her türlü sonuçtan önce gelir. Vinnie (Kompany), dün seni yeniden kulübede görmek, Köln karşısındaki nihai sonuçtan çok daha önemliydi. Aramıza dönmenden hepimiz çok mutluyuz. Kendine iyi bak, sana ihtiyacımız var."

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Bayern başkanı, Michael Olise ve Harry Kane'in sağlık durumlarına da değinerek her ikisine de acil şifalar diledi ve Fransız oyuncunun kısa süre içinde sahalara dönmesi konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Hainer, "Michael ve Harry'ye acil şifalar diliyoruz. Michael açısından işlerin oldukça olumlu göründüğünü size teyit edebilirim. Umarız kısa süre içinde sahaya döner" dedi.

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Hainer şöyle devam etti: "Harry ise dün akşam başarılı bir ameliyat geçirdi. Sevgili Harry, iyileşme sürecinde sana başarılar diliyoruz. Eskisinden daha güçlü döneceğinden eminiz."

Hainer ayrıca Olise'nin geleceğiyle ilgili söylentilere de yanıt verdi. Oyuncunun kulüple 2029'a kadar sözleşmesi bulunduğunu hatırlatarak endişe edilecek bir durum olmadığını vurgulayan Hainer, Fransız yıldızın kişiliğini ve saha içindeki oyun tarzını övdü.

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Hainer şöyle açıkladı: "Michael'la ilgili tüm söylentilere tamamen sakin yaklaşıyoruz. 2029'a kadar sözleşmesi var. Sevgili Michael, bir insan olarak senin hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Önünde mikrofonla manşetlere çıkan birindense ayağındaki topla iz bırakan bir oyuncuya sahip olmayı çok daha fazla tercih ederim."

Hainer sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarlar gerçek karakterler, diğerlerinden sıyrılan özel kişiliklere sahip oyuncular istiyor. Sevgili Michael, sana her şeyden önce acil şifalar diliyorum. Kimsenin seni değiştirmesine izin verme, tam olarak olduğun gibi kal."

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Ara transfer dönemi

Bavyera ekibinin ara transfer dönemindeki tutumuna ilişkin Hainer şu açıklamayı yaptı: "Elbette bu kesinlikle beklemediğimiz bir durum. Ancak öte yandan Luis Díaz yakında dönecek ve Alphonso Davies'in iki hafta içinde tam olarak hazır hale gelmesini umuyoruz. Serge Gnabry de antrenmanlara kademeli olarak dönmeye başladı."

Hainer şöyle ekledi: "Bu nedenle ara transfer döneminde harekete geçmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Ancak işlerin ne kadar hızlı değişebildiğini kendiniz de görebilirsiniz. Dün, yani cuma günü iki oyuncu sakatlandı (Kane ve Olise). Neyse ki Michael'ın sakatlığı aynı ölçüde ciddi değil."

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Hainer şöyle devam etti: "Gerekirse Bayern Münih her zaman harekete geçme gücüne sahiptir. Ancak istediğimiz bu değil. Geçmişe baktığımda, ocak ayında ya da transfer dönemlerinin son günlerinde yaptığımız transferlerde pek şanslı olduğumuzu düşünmüyorum."