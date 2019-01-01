Sakatlanan Florin Andone maçı yarıda bıraktı
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AA
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Florin Andone, 10. dakikada bir sakatlık geçirdi ve yerde kaldı.
Yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemeyen Rumen golcü, maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlık geçiren Andone'nin yerine Ryan Babel'i sahaya sürdü.
Florin Andone, sarı kırmızılı formayla çıktığı 6 Süper Lig karşılaşmasında 2 gol kaydetmişti.