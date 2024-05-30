Sakaryaspor - Bodrum FKTwitter
Can Özer

Sakaryaspor - Bodrum FK final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sakaryaspor - Bodrumspor1. LigSakaryasporBodrumspor

Sakaryaspor - Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar Goal.com/tr'de...

Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takım bu akşam belli oluyor.

Daha önce ligi lider tamamlayan Eyüpspor ve ikinci sırada bitiren Göztepe, Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

Play-Off'ların sonunda finalde ise Sakaryaspor ve Bodrum FK bu akşam kozlarını paylaşacak.

Haberin devamı aşağıda

Peki Sakaryaspor - Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar Goal.com/tr'de...

Sakaryaspor - Bodrum FK maçı hangi kanalda?

Sakaryaspor ile Bodrum FK bu akşam Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off Final maçında karşı karşıya gelecek.

Gelecek maç

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği final maçı TRT Spor ve beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Sakaryaspor - Bodrum FK30 Mayıs Perşembe20.00TRT Spor ve beIN SPORTS 2

Sakaryaspor - Bodrum FK maçı canlı izle

Reklam