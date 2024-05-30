Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takım bu akşam belli oluyor.
Daha önce ligi lider tamamlayan Eyüpspor ve ikinci sırada bitiren Göztepe, Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.
Play-Off'ların sonunda finalde ise Sakaryaspor ve Bodrum FK bu akşam kozlarını paylaşacak.
Peki Sakaryaspor - Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar Goal.com/tr'de...
Sakaryaspor - Bodrum FK maçı hangi kanalda?
Sakaryaspor ile Bodrum FK bu akşam Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off Final maçında karşı karşıya gelecek.
Gelecek maç
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği final maçı TRT Spor ve beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Sakaryaspor - Bodrum FK
|30 Mayıs Perşembe
|20.00
|TRT Spor ve beIN SPORTS 2