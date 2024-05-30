Sakaryaspor - Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar Goal.com/tr'de...

Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takım bu akşam belli oluyor. Daha önce ligi lider tamamlayan Eyüpspor ve ikinci sırada bitiren Göztepe, Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı. Play-Off'ların sonunda finalde ise Sakaryaspor ve Bodrum FK bu akşam kozlarını paylaşacak. Haberin devamı aşağıda Peki Sakaryaspor - Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar Goal.com/tr'de... Sakaryaspor - Bodrum FK maçı hangi kanalda? Sakaryaspor ile Bodrum FK bu akşam Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off Final maçında karşı karşıya gelecek. Gelecek maç 1. Lig SAK BOD Maç önizlemesi Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği final maçı TRT Spor ve beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Sakaryaspor - Bodrum FK 30 Mayıs Perşembe 20.00 TRT Spor ve beIN SPORTS 2 Sakaryaspor - Bodrum FK maçı canlı izle