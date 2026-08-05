Barcelona'nın eski sol beki ve Aston Villa oyuncusu Fransız Lucas Digne, Real Madrid forması giymiş şekilde görünmesinin ardından geniş bir etkileşim dalgası yarattı.

Bu görüntü, İspanyol "Marca" gazetesinin yayınladığı bir video klibinde yer aldı ve bu, oyuncunun Paris Saint-Germain'e transfer olmaya yaklaştığı bir dönemde geldi.

Digne'nin Barcelona'nın geleneksel ezeli rakibinin forması ile ortaya çıkması dikkat çekti; özellikle daha önce 2016 ile 2018 yılları arasında Katalan kulübünün renklerini savunmasının, ardından Everton'a ve daha sonra Aston Villa'ya gitmesinin ardından.

Paris Saint-Germain'in mevcut yaz transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak için anlaşmayı bitirmesinin ardından, oyuncu Fransa Ligi'nde yeni bir maceranın eşiğine geldi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Paris'in oyuncuyla sözlü bir anlaşmaya vardığını ve Aston Villa'ya, sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödemeye niyetli olduğunu bildirdiğini doğrulamıştı; söz konusu bedel 10 milyon avronun altında olup, oyuncunun 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sona erdikten sonra ödenecek.

Romano, Digne'nin Fransa şampiyonuna transfer olmayı kabul ettiğini ve sol bek mevkiinde Portekizli Nuno Mendes'in yedeği rolünü benimsediğini açıkladı.

Real Madrid forması ile ortaya çıkması transfer piyasasındaki herhangi bir adımla bağlantılı olmasa da, Barcelona'daki geçmişi göz önüne alındığında taraftarlar arasında pek çok yoruma yol açtı ve beklenen Paris Saint-Germain transferini tamamlamadan önce dikkatleri üzerine çekti.

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