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Said El MalaGetty Images
Christian Guinin

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Said El Mala transferi için: RB Leipzig görünüşe göre kendi ilkelerini bir kenara bırakıyor

Bundesliga
S. El Mala
Transfers
RB Leipzig
FC Köln

BVB’nin Said El Mala için yürüttüğü transfer yarışından çekilmesinin ardından, şu sıralarda transferi bitirmeye en yakın kulüp olarak RB Leipzig gösteriliyor. Peki Boğalar bunun için kendi prensiplerinden bile vazgeçecek mi?

Sport1'in haberine göre Leipzigli yöneticiler, 1. FC Köln'ün hücum oyuncusunun transferi için kulüp içinde belirlenen bonservis üst sınırını aşma fikrini değerlendiriyor.

Buna göre RB'de normal şartlarda tek bir oyuncu için 50 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli ödememe prensibi geçerli, ancak El Mala için Saksonya ekibi istisna yapacak.

Bunun başlıca nedeni, Leipzig'in Real Madrid'e transfer olan Yan Diomande'nin yerine bir oyuncu bulma konusundaki aciliyeti. RB yöneticileri ilk etapta Fildişi Sahilli oyuncunun yerine Hoffenheimlı Fisnik Asllani'yi hedef halef olarak belirlemişti, ancak Kosova milli oyuncusu sağlık kontrolünden geçemeyince bu transferden vazgeçildi.

Said El MalaGetty Images

Leipzig, Said El Mala için Köln'ün talep ettiği bonservis bedelini ödeyecek mi?

Pazartesi günü Sport Bild, Leipzig'in El Mala ile ciddi şekilde ilgilendiğini ve ayrıca 1. FC Köln'ün astronomik taleplerini karşılamaya da hazır olduğunu bildirmişti. Buna göre RB, Köln'e toplam 60 milyon euro değerinde bir teklif sunmayı planlıyor.

Effzeh'in bir transfer için temel şart olarak belirlediği taban bonservis bedelinin 50 milyon euro olduğu, buna nispeten kolay ulaşılabilecek bonuslarla 5 milyon euro daha ekleneceği ifade edildi. Son olarak "olağanüstü başarılar" halinde 5 milyon euro daha ödenecek.

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Köln'ün El Mala transferini bu yaz bitirme konusunda hâlâ ne kadar istekli olduğu ise belirsiz. FC kadro planlamacısı Thomas Kessler kısa süre önce, BVB'nin çekilmesinin ardından 19 yaşındaki oyuncunun takımda kalacağını düşündüğünü şu sözlerle ima etmişti: "Onda hiçbir üzüntü görmüyorum. Neredeyse her gün onunla iletişim halindeyim, bunu çok açık şekilde konuşuyoruz. Formamızı taşıyış biçimiyle, 1. FC Köln oyuncusu olmaktan son derece gurur duyuyor."

Ancak Bild'in aktardığına göre bir transfer için belirlenmiş bir son tarih bulunmuyor. Sezon başlangıcının yaklaşması nedeniyle Leipzig de kısa süre içinde anlaşmaya varmak istiyor; başta yeni teknik direktör Martín Demichelis'in ısrarla yeni takviyeler talep ettiği belirtiliyor.

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