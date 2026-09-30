La Liga Başkanı Javier Tebas, bu kez sosyal medya üzerinden Real Madrid'e yeni ve sert bir saldırı başlattı.

İspanya Ligi Birliği Başkanı, bir kişinin "X" üzerinde paylaştığı ve Real Madrid'in televizyon kanalından, Barcelona'yı ilgilendiren ve bizzat Tebas'la bağlantılı bir şirket olan "Audiovisual Nueva Edad" firmasına yapılan 4,5 milyon euroluk bir borca ilişkin bir belgeyle ilgili video kesitinin yer aldığı bir paylaşıma yanıt verdi.

İspanya Ligi Birliği Başkanı, yanıtında Real Madrid'in aynı şirketle geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere odaklandı.

Tebas, bu transferleri kanıtlayan belgelere sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Real Madrid'den Audiovisual Nueva Edad şirketine yapılan iki transfer örneğini ekledim. 2011 ile 2013 yılları arasında, kulübün bu şirkete yaptığı transferlerin toplamı 7.513.333,55 euroya ulaştı. Evet, Barcelona kulübünün de katkıda bulunduğu şirketin ta kendisine. Şaşılacak şey!"

Tebas ayrıca, Real Madrid'le bağlantılı iki kişiden söz konusu transferlerin nedenleri hakkında açıklama talep etti.

Şunları yazdı: "Gas ve Chetín del Valle'ye bu transferlerin neden yapıldığını ve amacının ne olduğunu sorun. Chetín ayrıca 9 Mayıs 2018 tarihli e-postayı ve onu yazması için gerekli talimatları kendisine kimin verdiğini de açıklasın."

İspanya Ligi Birliği Başkanı bir adım daha ileri giderek, belgelerin Real Madrid'e gönderilmesini ve kulübün konuyu tekrar alenen açıklamasını talep etti.

Tebas sözlerini şöyle tamamladı: "Belgeleri onlara gönder Adrián ve onlardan bir video daha yayınlamalarını iste. Bu kez sakladıkları şeyi açıkladıkları bir video. Devam edecek... Yalan ve manipülasyon yeter..."







