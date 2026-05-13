Saibari, Godts ve Veerman, Yılın Oyuncusu unvanı için iki dikkat çekici sürpriz adayla yarışıyor

Tjaronn Chery (NEC Nijmegen), Mika Godts (Ajax), Ismael Saibari (PSV), Jacob Trenskow (sc Heerenveen) ve Joey Veerman (PSV), VriendenLoterij Eredivisie Yılın Oyuncusu ödülünün beş adayından bazıları.

Hollanda'nın en üst düzey profesyonel erkek futbol liginin organizatörü bunu Çarşamba günü duyurdu.

Kazanan, 25 Mayıs Pazartesi günü Eredivisie Ödülleri töreninde açıklanacak. Ödül töreni saat 20:30'dan itibaren ESPN'de canlı olarak izlenebilecek.

Saibari, Godts ve Veerman'ın yanı sıra iki sürpriz isim de adaylar arasında yer alıyor. 37 yaşındaki Chery, 32 lig maçında 10 gol ve 6 asist kaydetti. NEC, tarihi bir sezon geçiriyor.

25 yaşındaki Trenskow hakkında pek sık konuşulmuyor, ancak istatistikleri mükemmel. Danimarkalı oyuncu, Heerenveen formasıyla 32 lig maçında 12 gol ve 5 asist kaydetti.

Lig şampiyonu PSV, Veerman (27) ve Saibari (25) ile iki harika performans gösteren aday sunuyor. İkili, aynı zamanda Philips Stadyumu'ndaki son haftalarını geçiriyor gibi görünüyor.

20 yaşındaki Godts'un gelecek sezon Ajax'ta oynayıp oynamayacağı da henüz belirsiz. Eredivisie'de attığı 17 gol ve yaptığı 12 asist, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatinden kesinlikle kaçmayacaktır.