Robert Lewandowski'nin ayrılığı ve Ferran Torres'in geleceğini saran belirsizlik, Alman teknik direktör Hansi Flick'i yeni sezon hazırlık döneminin ilk gününden itibaren tam anlamıyla forvet mevkisine alternatifler aramaya itti.

Barcelona, Atletico Madrid'in forveti Arjantinli Julian Alvarez'i kadrosuna katmak için var gücüyle uğraşıyor, ancak başkent ekibi şimdiye dek oyuncusunun hizmetlerine sıkı sıkıya tutunuyor ve onu Blaugrana'ya bırakmayı reddediyor.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre Flick, olası tüm senaryolara yönelik çözümler hazırlamak için çalışıyor ve önünde sahte forvet mevkisinde güvenebileceği birkaç seçenek bulunuyor.

Flick bunu birçok kez Dani Olmo ile yaptı. Barcelona'nın gençlik akademisinde kariyerine tam anlamıyla forvet olarak başlayan, ardından ofansif orta saha ya da kanat oyuncusuna dönüşen Olmo için tam anlamıyla forvet mevkisi yabancı değil; özellikle de gol içgüdüsünü her zaman koruduğu düşünülürse.

Barcelona'nın gençlik akademisinden yetişen klasik bir orta saha oyuncusu olan Fermin Lopez, sahte forvet mevkisi için bir diğer rakip olmayı sürdürüyor ve kendine özgü bir özellikle öne çıkıyor: şut atma sevgisi. Direkt bir oyuncu olması, ileri çıkmayı iyi bilmesi ve yüksek bir gol içgüdüsüne sahip olması, Flick onu bu rolde henüz denememiş olsa da, kendisini bu görev için güçlü bir aday yapıyor.

Ardından, teknik heyetin gözünde hareketliliğiyle derinlikte oynamak için açık bir aday olan Brezilyalı Raphinha ve bu mevkide zaten iki kez oynamış olan Lamine Yamal geliyor.

Transferlere gelince, sportif direktör Deco transfer piyasasında Lewandowski'nin ayrılığını ve Ferran'ın olası ayrılığını telafi edecek oyuncular ararken, santrfor mevkisinde oynayabilecek kanat oyuncuları arıyordu. Bu nedenle Newcastle'da tam anlamıyla forvet olarak oynayan Anthony Gordon'ı ve yine bu rolü üstlenebilen Karim Adeyemi'yi kadroya kattı.

AslındaFerran Torres da geleneksel anlamda tam bir forvet değil; Flick, sahte forvetinde eski Valencia oyuncusunda gördüğü aynı özellikleri arıyor: golün yanı sıra rakibe baskı yapmasını, topsuz alanda hareket etmesini ve boş alanlarda oynamasını istiyor. Sezon hazırlık döneminde ise genç oyuncular Ibrahima Toungara ve Toni Fernandez'i denedi.