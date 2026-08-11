Sahibini bekleyen numara: Barcelona yeni sezonun ilk işaretlerini verdi

Barcelona, İspanyol kalecisi Joan Garcia'nın La Liga'ya kayıt işlemlerinin resmen tamamlandığını açıkladı. Böylece 25 yaşındaki kaleci, yeni sezona 1 numaralı formayla başlayacak. Bu adım, oyuncunun teknik heyetin hesaplarındaki ve kulübün gelecek sezona yönelik planlarındaki yerine dair net bir işaret taşıyor.

Katalan gazetesi "Sport"un aktardığına göre, Garcia'nın bu sezonki kaydı, geçen sezona kıyasla dikkat çekecek ölçüde erken gerçekleşti. Geçen sezon kulüp, açılış haftasındaki Real Mallorca maçından hemen önce, son anlarda kayıt işlemlerini tamamlamak zorunda kalmıştı. Bu maç, Marc-André ter Stegen'in alt bel sakatlığından yararlanılmasının ardından Garcia'nın takım formasıyla ilk resmi çıkışına sahne olmuştu; söz konusu sakatlık, o dönemde La Liga yönetmeliklerinde belirtilen uzun süreli sakatlık şartlarını karşılamıştı.

Böylece Garcia, Alman kalecinin kiralık olarak Ajax'a transfer olmasından önce ter Stegen'in geçmiş yıllarda taşıdığı formaya sahip oluyor. Bu durum, Barcelona'nın, yeni bir sezona takımdaki rolüne ilişkin artan beklentiler arasında hazırlanan İspanyol kalecisine duyduğu güveni yansıtıyor.

Buna karşılık, Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny 13 numaralı formayla sahne alacak. Bu formayı geçen sezon Garcia giyiyordu. Szczesny ise Barcelona'ya geldiğinden beri taşıdığı 25 numaradan bu numaraya geçiyor. Bu değişiklik, Katalan takımında yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte kalecilerin forma numaralarının yeniden düzenlendiğini gösteriyor.

Garcia'nın kaydının tamamlanması, Barcelona'nın La Liga'daki açılış maçından 12 gün önce gerçekleşti. Takım, 23 Ağustos Pazar günü Martinez Valero Stadı'nda Elche'ye konuk olacak; bu maç, 10 oyuncusunun Dünya Kupası yarı finaline katılması nedeniyle takımın farklı bir hazırlık programı yürüttüğü bir dönemde oynanacak.

Barcelona aynı zamanda oyuncularının yeni sezona yönelik geri kalan forma numaralarını açıklamaya hazırlanıyor. Listenin, başta Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Jhon Bicecio olmak üzere yeni transferleri ve Hector Fort gibi kiralıktan dönen oyuncuları kapsaması bekleniyor.