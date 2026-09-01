Hilal, klasiko maçının ilk yarısının ilk yarısında, gerek sahada gerekse saha dışında, rakibi ve geleneksel ezeli düşmanı Ahli'yi yutmayı başardı.

Hilal, bugün salı günü, Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta, Kingdom Arena Stadı'nda rakibi Ahli'yi konuk etti.

Hilal, hem performans hem de skor olarak Ahli karşısında sahada net biçimde öne geçtiği olağanüstü 23 dakika yaşadı; taraftarları da saha dışında olağanüstü bir sanat eseri ortaya koydu.

Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic, Sultan Mendeş'in etkileyici pasının ardından Senegalli file bekçisi Edouard Mendy ile karşı karşıya kalarak 9. dakikada Hilal adına skoru açtı.

23. dakikada ise Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville, sol kanattan yaptığı etkileyici bir hamlenin ardından Mendy'yi yanıltan ve ağlara giden yerden bir vuruşla "Lider"in ikinci golünü kaydetti.

İki gol arasında Hilal taraftarları birden fazla pankartla dikkatleri üzerine çekti; bunlardan biri, takımın sahada ortaya koyduğu oyunun bir yansıması olarak, bir köpekbalığı görseliyle birlikte "Köpekbalığı bölgesi tehlikesi" uyarı mesajını taşıyordu.