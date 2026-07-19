Saha zemini yüzünden… Dünya Kupası finali öncesinde yeni bir tartışma

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali başlamadan birkaç dakika önce, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile New Jersey eyaleti arasında bir tartışma patlak verdi.

"Foot Mercato" ağının "New York Times" gazetesine atıfta bulunarak aktardığına göre, FIFA, final maçına ev sahipliği yapacak "MetLife" stadyumunun zemininden kesilmiş ve reçine ile kaplanmış parçaları, internet sitesinde parça başına 3.000 dolara kadar varan fiyatlarla satışa sundu.

New Jersey eyalet yetkilileri, stadyumun yenilenmesi için kamu kaynaklarından 13 milyon dolarlık bir harcama yapıldığını ve stadyumun devlete ait olduğunu belirterek bu girişime şiddetle karşı çıkıyor.

FIFA ise bu satışlardan %5'in altında bir pay aldığını ve gelirlerin büyük kısmının yerel organizasyon komitesine verileceğini vurguluyor.

İspanya milli takımı, 2010 yılından sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Öte yandan, Arjantin milli takımı ise üst üste ikinci kez ve tarihindeki dördüncü kez şampiyonluk kazanmayı hedefliyor.