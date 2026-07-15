Arjantinlı oyuncular, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde iki takım arasında oynanan maçın ardından İngiltere milli takımı ve taraftarlarını kışkırttı.

Arjantin, bir gol gerideyken skoru 2-1'e çevirerek önümüzdeki Pazar günü finalde İspanya ile karşılaşacak.

"Marca" gazetesi şöyle yazdı: "Bu sadece bir futbol maçı değildi. İngiltere ile Arjantin arasında hiçbir zaman öyle olmayacak... 1982'de Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda yaşanan silahlı çatışma ve Arjantin'in o savaşta uğradığı yenilgi, Güney Atlantik'teki bu takımadalar üzerindeki hak iddialarını her fırsatta vurgulayan Arjantinlilerin zihninde hâlâ taze."

Gazete şöyle devam etti: “Dünya Kupası yarı finalinde galip geldikten sonra, Arjantin milli takım oyuncuları sahaya ‘Falkland Adaları Arjantin’dir’ yazılı bir pankart indirdiler.”

Gazete şöyle devam etti: “Lo Celso, pankartla bir hatıra fotoğrafı çekti ve onu çimlerin üzerine koydu; oyuncular da onun etrafında toplandı ve pankart kutlamaların odak noktası haline geldi.”

Bu hareketin, Arjantinli oyuncuların yaptığını kolay kolay kabul etmeyecek olan İngilizleri öfkelendirmesi bekleniyor.

Falkland Savaşı nedir?

Falkland Savaşı, 2 Nisan ile 14 Haziran 1982 tarihleri arasında Arjantin ile Birleşik Krallık arasında yaşanan silahlı bir çatışmaydı.

Savaş, Arjantin Askeri Konseyi’nin, ülkeyi birleştirmek için çaresiz bir önlem olarak, 1833 yılından beri İngiliz kontrolü altında bulunan Falkland Adaları’na asker çıkarma emri vermesiyle başladı.

İngiltere, bölgeyi geri almak için devasa bir deniz gücü seferber ederek son derece sert bir şekilde karşılık verdi.

Bunun ardından 74 gün süren ve Arjantin’in teslim olmasıyla sona eren bir çatışma yaşandı; bu çatışma, 649 Arjantinli ve 255 İngiliz askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik bir can kaybına yol açtı.



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