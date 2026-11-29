Sportif direktör Luis Campos'un sağlık sorunları yaşadığını açıklaması, Paris Saint-Germain'de endişeye yol açtı.

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Konuya ilişkin Sport gazetesinin aktardığına göre Luis Campos, X platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozmaya karar verdi. Campos'un Lorient, Roma ve Nice ile oynanan son üç maçta yer almaması, Fransız kulübünün taraftarları arasında pek çok soru işaretine neden olmuştu.

Açıklamasında son derece zor bir dönemden geçtiğini kabul eden Campos, aynı zamanda Paris Saint-Germain için büyük önem taşıyan mesleki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edebileceği konusunda herkesi rahatlatmak istedi.

Portekizli yönetici, "Zor günlerden geçiyorum. Bunun nedenlerinden biri kişisel bir sağlık sorunu, ancak bu durum çalışmama ve mesleki görevlerimi yerine getirirken elimden gelenin en iyisini yapmama engel değil" dedi ve yaşadığı kişisel sorunlara rağmen kulüpteki görevine tamamen bağlı olduğunu vurguladı.

Luis Campos ayrıca son haftalarda tıbbi tedavi görmek zorunda kaldığını ve bu sürecin kendisinden büyük bir fiziksel ve zihinsel çaba gerektirdiğini açıkladı.

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Campos, "İlk zorlu tedavilerin ardından düşünüp kendimi dinledikten sonra, iyileşmek ve iyi bir performans sergilemeye devam etmek için gereken dengeyi bulmayı başardım. Kolay olmadı" itirafında bulundu.

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Luis Campos, yaşadığı sağlık sorununun ayrıntılarını paylaşmaktan kaçındı. Mesajında daha çok son günlerde kendisine destek olan herkese teşekkür etmeye ve bu süreçte yanında olan insanların varlığını hissetmenin önemine odaklandı.

Portekizli yönetici, özellikle kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ile teknik direktör Luis Enrique'nin ve her ikisinin ekiplerinin verdiği desteğin altını çizmek istedi. Bunun yanı sıra Olivier Janier'nin ve kulübün spor tesislerinde günlük görevlerini yerine getiren diğer çalışanların iş birliğine de değindi.

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Campos, kendi ifadesine göre mesajlar ve kişisel ziyaretlerle kendisine sevgi göstermekten bir an bile vazgeçmeyen takımın oyuncularına da teşekkür etti.

Campos, bu güzel duyguların zorluklarla mücadele etmeye devam etmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi büyük ölçüde kendisine verdiğini vurguladı.

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"Ne harika bir ekip! Hep birlikte, hayatın önüme koyduğu engeli aşmak için gereken gücü hissettim. Şimdi de onu aşmak üzereyim" dedi.

Luis Campos açıklamasını "Seni öldürmeyen şey güçlendirir" sözleriyle noktaladı ve kendi ifadesiyle bu zorlu dönemi atlatmaya yaklaştığını belirtti.

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Bu haber, Paris Saint-Germain'in sportif açıdan iyi bir dönem geçirdiği sırada geldi. Parisliler, Ligue 1'de Lorient'i 2-0 mağlup etmişti.

Ancak futbolun dışında, sportif direktörün sağlık durumu kulüpte ve kulübün çevresinde en büyük endişe kaynaklarından biri haline geldi.