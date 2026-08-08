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Sağlık kontrolü, Nayef Aguerd'i La Liga'ya dönüşten ayırıyor

Transfers
N. Aguerd
Marseille
Real Sociedad
La Liga
1. Lig
Fas
Fransa
İspanya

Yeni bir macera

Olympique Marsilya'nın Faslı savunmacısı Nayef Aguerd, devam eden yaz transfer döneminde İspanya Ligi'ne geri dönmeye yaklaştı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Faslı savunmacının kiralık olarak katılması konusunda Olympique Marsilya ile varılan anlaşmanın neredeyse tamamlanmasının ardından Aguerd, Real Sociedad'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak.

Real Sociedad'ın ödeyeceği miktar ile zorunlu olmayacak satın alma opsiyonu maddesi de nihai olarak çözülmek üzere.

Gazete, Aguerd'in Real Sociedad'a dönme isteğini gerçekleştirmek için gerekli sağlık kontrollerinden geçmesi gerektiğini, ardından sahada iyi bir fiziksel durumda olduğunu kanıtlaması gerektiğini açıkladı. Kulübün spor direktörü Erik Bretos'un sonunda tamamlanmasına karar verdiği bu transferle ilgili en büyük şüpheyi temsil eden konu da bu.

Aguerd, geçen yaz 23 milyon euro karşılığında Marsilya'ya katılmış ve kısa sürede takımın temel direklerinden biri haline gelmişti. Ancak çok sayıda kulübün kendisine olan ilgisi, ayrılışının kapısını araladı. Bu ilgiler arasında başta Katar'ın Sadd takımı olmak üzere Körfez kulüplerinden gelen tekliflerin yanı sıra, 15 milyon euroluk sözleşme fesih maddesinin dolmasından önce Rennes'in daha erken dönemdeki ilgisi de yer alıyordu.

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