Sağlık kontrolü bekleniyor: Ayoub Bouaddi bir ayağını Manchester City'ye attı

Manchester City, bu yaz gerçekleştirdiği en dikkat çekici genç transferlerden birine son rötuşları yapıyor. İngiliz kulübü, Fransız ekibi Lille'in yıldız orta saha oyuncusu, parlayan Faslı yetenek Ayyub Bouaddi ile anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın.

Bu hamle, Citizens'ın yeni teknik direktörü Enzo Maresca'nın yürüttüğü kapsamlı bir planın parçası olarak geldi. Maresca, yeni sezona hazırlık kapsamında takım kadrosunu güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor. Kulüp, bu doğrultuda güçlü transferleri hâlihazırda tamamlamayı başarmıştı; bunların başında, Premier Lig'in büyük kulüpleriyle yaşanan çetin bir rekabetin ardından Nottingham Forest'tan gelen Elliot Anderson'ın transferi geliyor.

Beklenen Rodri alternatifi

Daha önce birçok haberde, City yönetiminin Ayyub Bouaddi'yi kadrosuna katmak istediği doğrulanmıştı. Faslı yıldız, takım kaptanı İspanyol Rodri'nin Barcelona'ya beklenen ayrılığını telafi edecek en ideal alternatif olarak görülüyor; çünkü genç yaşına rağmen muazzam teknik kapasiteye, oyun kurma becerisine ve maçın ritmini kontrol etme yeteneğine sahip.

Romano tartışmayı sonlandırdı

Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, transferle ilgili tartışmayı sonlandırdı. Romano, "X" platformundaki resmî hesabından, Manchester City'nin anlaşmayı çok yakında kesin olarak bitirmek amacıyla Lille yönetimiyle son ve belirleyici müzakere turunu gerçekleştireceğini doğruladı.

Romano, genç Faslı oyuncunun tam bir bekleyiş içinde olduğunu ve yalnızca kulübünün yeşil ışık yakmasını, yani tıbbi kontrolden geçmek ve İngiltere Premier Lig şampiyonuna resmî transferini tamamlamak üzere İngiltere'ye gitmesine dair nihai onayı beklediğini vurguladı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz