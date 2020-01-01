Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Kararı TFF verecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmeden sonra futbolun geri dönüşüne dair açıklamada bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol ligleri yavaş yavaş 2019-20 sezonu için karar vermeye başlarken 'de de futbolun akıbeti ile ilgili adımlar atılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Bilim Kurulu üyeleri ile telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıya dair açıklamada bulundu.

Fahrettin Koca, liglerinin devam edip etmeyeceği kararının federasyona bırakıldığını ifade ederek şu sözlere yer verdi: "TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum."

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Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyecek

Öte yandan TFF'de kritik yönetim kurulu toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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TFF'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından Başkan Nihat Özdemir'in basın mensupları ile bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü yapılacak TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya gelecek. Yeni tip koronavirüs salgını süreciyle ilgili saat 14.00'te açıklamalarda bulunacak olan Nihat Özdemir, daha sonra da gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt verecek."