"Sağlam Zemin"in temeli... Laporta, Barcelona'yı kurtaran bir transferle ikinci dönemine başlıyor

Barcelona'nın kronik mali kriziyle mücadele konusunda Juan Laporta'nın kararlılığını yansıtan stratejik bir adım olarak, kulüp, Laporta'nın ikinci döneminin 1 Temmuz'da resmen başlamasıyla birlikte bankacılık uzmanı Sergio Serrano'nun yeni finans direktörü olarak atandığını duyurdu.

İspanyol "El Confidencial" gazetesine göre, Serrano'nun atanması, Katalan kulübünün kapsamlı ekonomik yeniden yapılandırma planının temel bir parçası olarak, önümüzdeki yıllarda Barcelona'yı mali açıdan sağlam bir zemine oturtmayı amaçlıyor.

Sergio Serrano, sermaye piyasalarında yaklaşık 25 yıla uzanan köklü bir bankacılık deneyimine sahiptir. Barcelona'ya katılmadan önce, Sabadell Bankası'nda liderlik pozisyonlarında görev yapmış ve "Caja de Ahorros del Mediterráneo" (CAM) tasarruf fonunun yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Serrano, kulübün ana finansal operasyonlarını yönetecek ve raporlarını doğrudan Genel Müdür Manel del Río'ya sunacak. Ayrıca, kulübün ekonomi başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi beklenen, yeni seçilen yönetim kurulu üyesi Ferran Olivi ile de yakın bir şekilde çalışacak.

Yeni finans direktörünün önündeki en acil görevlerden biri, "Espai Barça" projesinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır. Kulüp, 1,45 milyar avroluk ilk finansmanın projenin gerçek ihtiyaçlarını karşılamaması üzerine, Goldman Sachs bankasından alınan kredinin tutarını artırmayı planlamaktadır.

Serrano ayrıca, Katalan kulübünün sürdürülebilir mali istikrarını sağlamayı amaçlayan iddialı bir plan kapsamında, sponsorluk gelirlerini artırmaya ve yeni yatırımları çekmeye katkıda bulunacak.

İlginç bir tesadüf olarak, Serrano kulübün iletişim müdürü Gabriel Martínez'i tanıyor; ikili daha önce "CAM" fonunun kurtarılması krizi sırasında Sabadell Bankası'nda birlikte çalışmıştı.