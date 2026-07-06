Saeed'den gelen müjdeli haber, Norveç maçı öncesinde Tuchel'in baş ağrısını dindirdi

İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel, Reece James’in önümüzdeki Pazar sabahı oynanacak 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç karşısında “Üç Aslanlar” ile sahaya çıkabileceğini öngörüyor.

Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde Meksika'yı 3-2 yendikleri maçta Jarell Quansah'ın kırmızı kart görmesi, Tuchel'in sağ bek pozisyonundaki sıkıntısını daha da artırdı. Bu durum, Bayer Leverkusen'in savunma oyuncusunun Miami'de oynanacak İngiltere'nin bir sonraki eleme turu maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

James, grup aşamasının ikinci turunda Gana ile oynanan maçta hamstring sakatlığı geçirdikten sonra henüz tam antrenmanlara dönmedi ve Panama, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Meksika maçlarında forma giyemedi.

Ancak BBC'ye göre, 26 yaşındaki oyuncunun bu hafta tam antrenmanlara dönerek İngiltere'nin sağ bek pozisyonundaki sorunlarını hafifletebileceğine dair umutlar artıyor.

Kwansa’nın Meksika karşısında 54. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından, İngiltere’nin tüm maçlarında stoper olarak ilk 11’de yer alan Ezri Konsa, maçı sağ bek olarak tamamladı.

Beş maç boyunca James, Jed Spence, Konsa, John Stones, Kwanasa ve orta saha oyuncusu Declan Rice, farklı zamanlarda sağ bek olarak sahaya çıktı; Tino Leframento ise turnuva öncesinde baldırından sakatlık geçirdi.

Konsa ve Spence hâlâ Tuchel’in elindeki seçenekler arasında yer alıyor, ancak James’in kadroda yer alması, Chelsea kaptanının İngiltere milli takımında sağ bek pozisyonunda birinci tercih olarak kabul edildiği göz önüne alındığında sevindirici bir haber olacak.







