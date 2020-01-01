Sadio Mane'nin ilham kaynağı: Bambali köyü

Liverpool'un yıldız golcüsü Sadio Mane, başarılı performansının arkasında ailesinin ve arkadaşlarının desteği olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz ay Afrika'da Yılın Futbolcusu seçilen 'lu futbolcu Sadio Mane performansının sırrını açıkladı Liverpool'un resmi internet sitesindeki röportajında açıkladı.

Geçen sezon 36 Premier Lig maçında 24 gol atıp 6 asist yapan Mane, bu sezon 22 puanlık farkla namağlup şampiyonluk yarışı veren Kırmızılar'ın başarısında da önemli bir rol oynuyor.

2016'da 'dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, memleketindeki Bambali köyünde yaşayan ailesi ve arkadaşlarının verdiği desteği ilham kaynağı olarak gösterdi:

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"Ne kadar motive olduklarını tarif edemem. Bana itici güç oluyorlar. O insanları görünce onları gururlandırmak için daha da çaba sarf etmek istiyoesunuz çünkü çok memnun oluyorlar. Benim için yaptıklarının karşılığını vermek zorundayım."

"Köyümde çok harika futbolcular vardı ancak hiç başarılı olamadılar. O yüzden benim durumum onlar için çok özel."

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" 'ya geldiğimde ikinci ligde oynuyordum. Köyümde ikinci lig maçlarını yayınlayan bir kanal yoktu, bu sebeple herkes beni ilk kez televizyonda gördüğünde çok heyecanlandı."

"Bu seviyelere gelmem için her gün dua ettiler; çünkü benimle gurur duyacaklardı. Ben motive oldukça, benim performansım yükseldikçe onlar daha da heyecanlanıyorlar. Sanırım onları gururlandırmak için kendimi feda etmeliyim."