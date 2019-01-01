Sadio Mane: Liverpool'da ne kadar mutlu olduğumu anlatamam

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane kulübünde son derece mutlu olduğunu söyledi.

forması giyen yıldız futbolcu Sadio Mane, kulüpteki geleceği ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Complex'e konuşan Mane; "Liverpool'da ne kadar mutlu olduğumu tarif etmekte zorlanıyorum." ifadesini kullandı.

Dünyanın en iyi taraftarına sahip olduklarını söyleyen Senegalli yıldız, “Bu sadece benim için değil, tüm takım için motivasyon sağlıyor. Takım halinde daha iyi olmamız için bizi aç tutuyor." dedi.

Kulüpte tamamladığı 3 yılda 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan 27 yaşındaki futbolcu, kupayı kazanmalarının kendisi ve takım arkadaşları için özel bir an olduğunu söylerken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukken Şampiyonlar Ligi'ni izleyerek büyüdüm, özellikle de finalleri. Bu sebeple finalde oynamak her zaman bir rüyaydı. Gol attığım ancak kaybettiğimiz finalden sonra geri dönüp ertesi yıl kupayı kazanmak muhteşemdi. Kupayla şehre döndüğümüzde bunun insanlar için ne kadar önemli olduğunu görmek inanılmazdı. Şehir çıldırmış gibiydi."

Mane kazanılan kupaların kendisini ve takım arkadaşlarını daha iyisini yapmak için motive ettiğini dile getirirken şunları söyledi:

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"Konuşmak için erken ancak herkesin bildiği gibi bu sezon Premier Lig'i kazanmak istiyoruz. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'ni de. Kariyerimin güzel bir dönemindeyim, diğer takım arkadaşlarım da böyle düşünüyor. Şu anda istikrarımı korumaya ve bizden beklenen yüksek seviye performansı sürdürebilmek için çalışmaya devam ediyorum."

Liverpool formasıyla toplam 127 maça çıkan Sadio Mane 61 kez rakip fileleri havalandırırken 18 de asist yaptı. Jurgen Klopp'un öğrencileri yeni sezona UEFA Süper Kupa maçında 'yi mağlup ederek başlarken, 2-2'lik skorla penaltılara giden maçta Liverpool'un iki golünü de Sadio Mane kaydetti.