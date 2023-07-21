Bayern Münih'in yıldızı Mane, hayranlık duyduğu süperstarın takımına transfer olmaya çok yakın...

NE OLDU? The Athletic'in haberine göre, Bayern Münih'te zorlu bir dönem geçiren Sadio Mane, şu anda Al-Nassr ile görüşmeler yapıyor. Liverpool'un eski yıldızının İngiltere'den ayrıldıktan sadece bir yıl sonra Suudi Arabistan kulübüne katılma olasılığı var.

BÜYÜK RESİM: 31 yaşındaki oyuncu, geçen yaz Liverpool'dan 35 milyon sterline 2025 yılına kadar üç yıllık bir anlaşma imzalayarak Bayern'e katıldı. Forvet, 25 lig maçında sadece yedi gol atarak iyi bir izlenim bırakamadı. Takım arkadaşı Leroy Sane ile para cezasına çarptırıldığı bir münakaşaya da karıştı.

Mane daha önce Ronaldo'ya olan hayranlığından bahsetmişti ve Portekizli süperstarın kendisini Bayern'e geçişinden dolayı tebrik ettiği bir toplantıyı hatırlatıştı. Mane, "Ronaldo beni tebrik etti ve 'Harika bir kulüp! Bu senin için harika bir adım' demişti.

Senegalli yıldız daha sonra şunları ekledi: "Bundesliga hakkında her şeyi söyledi ve daha önce söylediğim şeylerin altını çizdi. B

"Bence burada Bundesliga'yı hafife alıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ndeki güncel performanslar bunu kanıtlıyor."

VE DAHA FAZLASI: Cristiano Ronaldo, geçen Aralık ayında Manchester United'dan Al-Nassr'a katıldı ve takım o zamandan beri yaz aylarında bazı büyük isimlerle sözleşme imzaladı.

Inter Milan'dan Marcelo Brozovic ve Lens'ten Seko Fofana'yı şimdiden aldılar ve Brezilyalı bek Alex Telles'i de kadrolarına katmayı planlıyorlar.

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MANE İÇİN SIRADA NE OLACAK? Senegalli milli oyuncu, sezon öncesi turlarında Bayern Münih'e katılacak. Bavyera devleri bundan sonra Manchester City ile karşılaşacak.