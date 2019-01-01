Sadio Mane: Guardiola'nın yorumlarını umursamıyorum

Sadio Mane, Pep Guardiola’nın hakkında ‘Kendisini bazen yere atıyor’ açıklamasına yanıt verdi.

Sadio Mane, Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın hakkında yaptığı 'kendisini bazen yere atıyor' açıklamalarına cevap verdi.

Guardiola, geçtiğimiz haftalarda Mane hakkında "Bazen son dakikalarda harika goller atabilen bir yetenek ama bazen de kendisini yere atıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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'lu yıldız, İspanyol teknik adamın bu sözlerine yanıt vererek, "Bence onun yaptığı biraz zekice ama ben futbolumu oynamaya devam edeceğim. Guardiola'nın söyledikleri umursamıyorum. Yine de benim hakkımda dediği şeylerin olumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da konuyla ilgili olarak "Mane kendisini yere atan bir oyuncu değil. Aston Villa maçında yaşanan pozisyonda kendisine müdahale vardı o yüzden düştü. Böyle bir şey Manchester City'nin maçında olsa eminim kendileri penaltı isterdi" açıklamasında bulunmuştu.

Mane, takımının önünde zor bir fikstür olduğunu söylerek bu süreçte elinden geleni yapacağını belirterek, "Takımım için yüzde yüz hazır olacağım. En iyi performansımı sergileyeceğim. Eğer penaltı şansı varsa tabii ki 'yine' kendimi yere atarım. Ancak Jürgen'in söylediği gibi ben kendimi yere atmıyorum" şeklinde konuştu.