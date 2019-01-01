Sadio Mane, Demba Ba’nın rekorunu kırdı

Jürgen Klopp’un ekibini Fulham deplasmanında zafere taşıyan Mane, Demba Ba’yı geride bıraktı.

Premier Lig’de şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, ’un yıldız ismi Sadio Mane kendisi için anlamlı bir rekora imza attı.

31. haftada ile deplasmanda karşı karşıya gelen Liverpool 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mane, son dönemde yükselen performansını bu maça da yansıttı.

Fulham deplasmanında da skor katkısında bulunan Senegalli oyuncu, ligde 17 gole ulaştı ve ligde gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

Mane bu sezon attığı 17 golle aynı zamanda bir rekor kırdı ve Premier Lig’de bir sezonda en fazla gol atan Senegalli futbolcu unvanını Demba Ba’nın elinden aldı.

Süper Lig’de Beşiktaş ve formalarını giyen ve aktif futbol yaşamına ’de devam eden Demba Ba, 2011-2012 Premier Lig sezonunda 16 gol atmış ve lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan Senegalli futbolcu olmuştu.