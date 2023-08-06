Sadio Mane cephesinden Bayern Münih'e nankörlük suçlaması: "Almanlar, bir Afrikalıyı kaldıramadı"

Sadio Mane'nin menajeri, Bayern Münih'in Senegalli oyuncuyu Al Nassr'a satmasının "futbolla ilgili bir karar" olmadığını söylüyor.

Senegalli yıldız, Almanya'da iyi bir sezon geçirmedi

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a transfer oldu

Bayern Münih'te maaşı nedeniyle sorunlar yaşamıştı

NE OLDU? Sadio Mane, 2022 yazında Liverpool'dan Bayern Münih'e 32 milyon euro karşılığında transfer oldu. Alman deviyle üç yıllık sözleşme imzalayan Mane, yılda 15 milyon euro'dan fazla maaş alacaktı. Ancak Bayern Münih'teki ilk yılında yaşadığı sakatlık nedeniyle beklentilerin uzağında kaldı ve maaşı problem haline geldi. Şimdi Al Nassr'a transfer olan Sadio Mane, Cristiano Ronaldo ile birlikte mücadele edecek.

NE SÖYLENDİ? Sadio Mane'nin menajeri Bacary Cisse, After Foot RMC'ye Bayern Münih hakkında şunları söyledi: "Sadio'yu satmaları, futbolla ilgili bir karar değildi. Sadio'nun maaşı Almanları rahatsız etti. Bir Afrikalının kulüpte herkesten daha fazla kazanmasını bir türlü anlayamadılar, bu yüzden ondan kurtulmak istediler. Oyuncunun menajerleriyle asla temasa geçmediler. Sadio'yu göndermek istediklerini onun yüzüne söylemediler. Tuchel'i Sadio'nun yanına gönderip üçüncü bir sol kanat oyuncusu olacağını ilettiler. Sadio'nun Almanlara kanıtlaması gereken hiçbir şeyi yok. Bayern sayesinde yıldız olmadı. Liverpool sayesinde oldu. Bayern nankördü. Bir Afrikalıya bunca para ödüyorlardı ve bu durum onları incitti."

BÜYÜK RESİM: Sadio Mane, Bayern Münih'te geçirdiği bir sezonda 38 maçta 12 gol, 6 asist kaydetti. Ancak takım arkadaşı Leroy Sane ile yaşadığı kavga kulüple arasındaki bağları zedeledi.

Haberin devamı aşağıda

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Sadio Mane'nin Al Nassr'a transferi, Avrupa'dan Orta Doğu'ya yaşanacak göçün bir başlangıcı. Suudi Arabistan özellikle 2024 yazında dünyaca ünlü yıldız transferine tüm hızıyla devam etmek istiyor.