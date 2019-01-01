Sadio Mane: Beni bugünden itibaren 'Ronaldo' diye çağırın!

Sadio Mane, santrfor bölgesinde görev yaptığı ve iki gol attığı Watford maçının perde arkasını anlattı.

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, hafta içi Anfield'da 5-0 kazanılan Watford maçıyla ilgili konuştu.

Sky Sports mikrofonlarına konuşan Mane, ilk kez '9 numara' görevinde oynadığı maçın öncesinde soyunma odasında yaşananları anlattı.

''Maçtan önce Klopp beni çağırdı ve bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini, bu nedenle 9 numara görevinde oynayacağımı söyledi. Dürüst olmak gerekirse çok şaşırdım çünkü daha önce o pozisyonda hiç oynamadım.''

''Gülüyordum, takım arkadaşlarıma döndüm ve 'Biz bir ekibiz, bana güvenmelisiniz' dedim. Hepsi bana gülüyordu, onlara dönüp 'Beni bugünden itibaren Ronaldo ya da Firmino diye çağırın' dedim. Wijnaldum ise 'Gol atmalısın. Eğer gol atarsan Ronaldo, atamazsan b*k diyeceğiz' dedi.''

İki golle tamamladığı maçta şanslı olduğunu dile getiren Mane, ''Dürüst olmak gerekirse biraz şanslıydım ama umrumda değil. Eğer takımın ihtiyacı olursa bu bölgede yine oynarım'' dedi.

Sadio Mane bu sezon Premier Lig'de 26 maça çıkarken rakip kalelere 14 gol kaydetti.