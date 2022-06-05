Senegalli oyuncu, Liverpool ile henüz sözleşme yenilemezken bu yaz Anfield'dan ayrılacağı konuşuluyor.

Adı bir süredir Bayern Münih ve Paris Saint-Germain ile anılan Sadio Mane, Liverpool'dan ayrılmaya yönelik yorumlarında şaka yaptığını söylüyor.

Liverpool ile sözleşmesinin son yılında olan Mane, henüz kulübüyle yeni bir anlaşmaya varmadı ve bu durum Anfield'daki geleceği hakkında birçok soru işaretine yol açtı.

GOAL'ün edindiği bilgilere göre, 30 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih'e katılmak istiyor.

Sadio Mane ne söyledi?

Mane geçtiğimiz günlerde yaptığı şu açıklamayla Liverpool'dan ayrılacağını düşündürdü: "Herkes gibi ben de sosyal medyadayım ve yorumları görüyorum. Liverpool'dan ayrılmamı isteyen Senegalliler yüzde 60 ila 70'i arasında değil mi? İstediklerini yapacağım. Yakında göreceğiz! Acele etmeyin, çünkü bunu birlikte göreceğiz."

Ancak Senegalli yıldız, Canal Plus'a bu yorumunda şaka yaptığını söylüyor: "Dün biraz şaka yaptım ve söylediklerim her yerdeydi."

"Liverpool saygı duyduğum bir kulüp. Taraftarlar beni ilk günden beri sahipleniyor. Gelecekle ilgili neler yaşanacak göreceğiz."

Mane'nin gönlünde hangi takım var?

Sadio Mane, Real Madrid ile Barcelona arasında hangi takımı tercih edeceği sorulduğunda sürpriz bir kulübün adını verdi: "Biliyorsunuz, şu anda Liverpool taraftarlarıyla başım belada. (Gülerek)"

"İki takım da harika. Ama ben o takımların taraftarı değilim. Biliyorsunuz ben Marsilya'yı tutuyorum, o yüzden Marsilya diyeceğim. (Gülerek)"

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