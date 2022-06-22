Sadio Mane, Bayern Münih'i neden tercih ettiğini açıkladı

Liverpool ile harikalar yaratan Senegalli oyuncu kariyerine Bundesliga'da devam edecek.

Sadio Mane, Bayern Münih kararında Alman devinin projesinin etkili olduğunu söylerken transfer olmak için kendisi için en doğru zamanı yakaladığını düşünüyor.

Liverpool ile sözleşmesi 2023 yazında sona eren Sadio Mane, Kırmızılar ile kontrat yenilemedi ve kulüpten ayrılma kararı aldı.

Henüz transferi tamamlanmasa da Bayern Münih için sağlık kontrolünden geçen oyuncu, gelecek sezon kariyerine Bundesliga'da devam edecek.

Sadio Mane ne söyledi?

SPORT1'de yer alan habere göre; Sadio Mane, Bayern Münih'i tercih etmesinde projenin ve kulübün etkili olduğunu söylüyor:

"Hayatım her zaman meydana okumalardan ibaret oldu. Menajerim Bayern Münih'in ilgilendiğini söylediğinde kendimi hemen orada gördüm."

"Benim için doğru zamanda doğru kulüptü. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve her zaman şampiyonluk için savaşıyor. O yüzden buraya gelmek benim için iyi bir fikir ve doğru bir karardı."

"Bana projeyi sunduklarında kendimi diğer kulüplerden çok Bayern'in planının içinde buldum."

Bayern Münih, Sadio Mane için ne kadar ödeyecek?

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Liverpool, Bayern Münih'in Sadio Mane için yaptığı toplam 41 milyon euro'luk teklifi kabul etti.

Bayern ilk etapta Liverpool'a 32 milyon euro ödeyecek. Geri kalan 9 milyon euro'nun 6 milyon euro'luk bölümü oyuncunun belli bir maç sayısına ulaşmasıyla ödenecek.

Ayrıca anlaşmada 3 milyon euro'luk performans bonusu yer alıyor. Mane'yi 2016'da Southampton'dan 41 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Liverpool, böylelikle 30 yaşındaki yıldızı aynı fiyata satmış oldu.

Ayrılma kararı alan Mane'yi gelecek yıl bedelsiz kaybetmek istemeyen Liverpool, piyasa değerinin altında olmasına rağmen Bayern'le bu miktar üzerinde el sıkışmayı seçti.

Daha fazlası