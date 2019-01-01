Sadık Çiftpınar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Sadık Çiftpınar oyuna devam edemedi.

, ligin 15. hafta mücadelesinde Demir Grup 'a konuk oluyor.

Sarı lacivertli ekibin stoperi Sadık Çiftpınar, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini 23. dakikada Zanka'ya bıraktı.

Haberin devamı aşağıda

beIN Sports'un yaptığı açıklamada 26 yaşındaki oyuncunun dizinin döndüğü belirtildi. Sadık Çiftpınar'ın durumu çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.

Sadık bu sezon 4 Süper Lig, 2 Ziraat Kupası maçında forma giydi ve bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.