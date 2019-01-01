Sadık Çiftpınar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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AA
Fenerbahçe, ligin 15. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor.
Sarı lacivertli ekibin stoperi Sadık Çiftpınar, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini 23. dakikada Zanka'ya bıraktı.
beIN Sports'un yaptığı açıklamada 26 yaşındaki oyuncunun dizinin döndüğü belirtildi. Sadık Çiftpınar'ın durumu çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.
Sadık bu sezon 4 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.