Sadık Çiftpınar 4 ila 12 maç arası ceza alabilir!

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar, talimatlara uymadığı gerekçesiyle 4 ila 12 maç ceza alabilir!

Süper Lig'de 'u konuk eden ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan 'de stoper Sadık Çiftpınar 71. dakikada gördüğü ikinci sarıkart nedeniyle kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Ancak Sadık'ın cezası bekelediğinden daha çok olabilir!

Sadık, zorlu maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu. Ancak talimatlara göre bu bir yasak!

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Yayın talimatının 21. maddesinde, "Herhangi bir nedenle müsabakadan ihraç edilen, disiplin kurullarının vermiş olduğu cezaları devam eden veya yetkili makamlar tarafından idari tedbir konulmuş kişiler flaş röportajlara ve basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda açıklama yapamazlar." ifadelerine yer veriliyor.

Futbol Disiplin Talimatın 50. maddesinde de bu yasağa uymayanların 4 ila 12 müsabakadan men cezası alabileceği belirtilmiş durumda: "(1) Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden (a) Futbolculara 4 ila 12 müsabakadan men cezası, verilir."