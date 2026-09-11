İspanyol günlük gazetesi AS perşembe günü görüşmelerde ilk ilerlemelerin kaydedildiğini duyurduktan sonra, Romano’ya göre birkaç saat sonra Real Madrid ile 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun tarafı arasındaki tüm detayların tamamen müzakere edildiği belirtildi.

Yeni sözleşmenin en az 2031’e kadar geçerli olacağı ifade edildi. Romano ise sürenin 2032’ye kadar uzanacağını aktarıyor. Böylece Türk oyuncu, kadro içinde şu anda neredeyse erişilmesi imkansız seviyelere çıkıyor: Kulübün tam 125 milyon euro ödediği yaz transferi Yan Diomande dışında 2033’e kadar daha uzun süreli sözleşmesi bulunan başka bir isim yok.

Güler için yaklaşan imza, kulübün elitleri arasına kesin yükseliş anlamına geliyor. Fenerbahçe’den transfer olduğu 2023 yazında imzalanan ilk sözleşmesi ise 2029’a kadar devam ediyordu.

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Real Madrid, Arda Güler için Fenerbahçe’ye ne kadar bonservis ödedi?

O dönemde Real, İstanbul’a 28 milyon euro bonservis bedeli gönderdi. Bu, çoktan fazlasıyla karşılığını veren bir yatırım oldu. Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olan sol ayaklı oyuncu, en değerli Türk futbolcular sıralamasının tartışmasız zirvesinde yer alıyor. Uzayan sözleşme süresine paralel olarak bu statü artık maaşına da yansıyor: Güler’in yıllık yaklaşık beş milyon euro olan mevcut maaşında ciddi bir artış yapılacağı belirtiliyor.

Sahada ise genç yıldız adım adım vazgeçilmez hale geldi. Geçen sezon 51 resmi maçta 20 gole doğrudan katkı yaptı ve giderek daha fazla ilk 11’de forma şansı elde etti.

Yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde de hücum oyuncusu iddiasını pekiştirdi: Ligdeki ilk dört maçın üçünün başlangıç kadrosunda yer aldı ve her birinde bir gol ile bir asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi’nde ise Inter Milan’a karşı alınan 2-1’lik galibiyette onu yalnızca geçen sezondan kalan kırmızı kart cezası durdurdu.