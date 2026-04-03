Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Roshen Ligi'nde Al-Najma ile oynayacağı maçta tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

Ronaldo'nun, bugün Cuma günü Al-Nassr'ın ev sahipliğinde Al-Najma'yı ağırlayacağı Roshen Ligi'nin 27. haftasında takımın kadrosuna liderlik etmesi bekleniyor.

Bu maç, Portekizli yıldızın Manchester United ile sözleşmesini feshederek Ocak 2023'te serbest transfer olarak Al-Nassr'a katıldığından bu yana, Roshen Ligi'nde Al-Nassr formasıyla oynayacağı 100. maç olacak.

O zamandan beri Ronaldo, Roshen Ligi'nde Al-Nassr formasıyla 99 maça çıktı ve bu maçlarda 95 gol atarken, 18 asist yaptı.

Al-Nassr, "Madeira Roketi"nin ligde 100 veya daha fazla maça çıktığı üçüncü kulüp olacak. Ronaldo, Real Madrid ile La Liga'da 292, Manchester United ile Premier Lig'de ise 236 maça çıkmıştı.

Ronaldo, İspanya Ligi'nde 311 gol ve İngiltere Premier Ligi'nde 103 gol attıktan sonra, Suudi Ligi'nde de 100 veya daha fazla gol atarak bu ligi üçüncü ligi haline getirmeyi hayal ediyor.