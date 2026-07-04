Sadece teknik direktör değil… Yeni bir kriz, sezon başlamadan önce Al-Ittihad’ı tehdit ediyor

2026-2027 futbol sezonunun başlamasından önce, geçen sezonu mahveden krizler Al-Ittihad Kulübü’nü yine sarsmaya devam etti.

Al-Ittihad Kulübü’nün, yeni sezon hazırlık programının ikinci aşaması kapsamında, 14-31 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın sahil kenti Marbella’da bir kamp düzenlemesi planlanıyordu.

Ancak Suudi "Okaz" gazetesi, mali maliyetinin şu ana kadar karşılanamaması nedeniyle bu kampın iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu doğrulayarak büyük bir sürpriz yaptı.

Al-Ittihad, hazırlık kampının ilk aşamasını Cidde'de gerçekleştirecek. Önümüzdeki Salı günü başlayacak ve bir hafta sürecek olan bu aşamada, oyuncular İspanya'ya gitmeden önce tıbbi muayenelerden ve fiziksel testlerden geçecek.

İspanya kampı krizi, “Kaplanlar”ın son dönemde yaşadığı ilk sorun değildi; kulüp, geçen sezonun sonunda Portekizli Sergio Conceição’nun görevden alınmasının ardından şu ana kadar yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlayamadı.

Al-Ittihad, geçen sezon bir dizi başarısızlık yaşadı ve hiçbir kupa kazanamadan sezonu tamamladı. Suudi Roshen Ligi’nde beşinci sırada yer alan takım, Hadramin Şerif Kupası ve Suudi Süper Kupası’nda yarı finalde, Asya Şampiyonlar Ligi’nde ise çeyrek finalde elendi.