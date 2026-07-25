Fransa ile eski dünya şampiyonu Emmanuel Petit, Jude Bellingham ve teknik direktörü José Mourinho'ya doğrudan bir mesaj göndererek, İngiliz yıldızın 2026 Dünya Kupası'nda gösterdiği liderlik kişiliğinin Kylian Mbappé ile birlikte Real Madrid içinde değerlendirilmesini istedi.

1998 Dünya Kupası finalinde üçüncü golün sahibi olan Petit, José Mourinho'dan yeni sezonda Jude Bellingham ve Kylian Mbappé'ye Real Madrid'in gerçek liderleri olarak güvenmesini isterken, kulübün kolektif kimliğini yeniden inşa etmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Petit, Bellingham'ın 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği seviyeyi övdü ve turnuva boyunca ortaya koyduğu öfke ile hırsın Real Madrid'de de devam etmesi gerektiğini belirtti.

Goal, eski Arsenal ve Chelsea yıldızının açıklamalarını aktardı: "Bu, Bellingham'ın sahada görmek istediğim versiyonu. Bir aslan gibi oynadı ve sahada da saha dışında da liderlik kişiliği gösterdi."

Şunları ekledi: "Muazzam bir baskıya maruz kaldı ve unutmayın ki birkaç ay önce bazıları onun Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'na katılmayı hak edip etmediğini sorgulamıştı, bu yüzden kanıtlaması gereken bir şey vardı."

Bellingham, Dünya Kupası'nı yedi golle orta saha oyuncularının gol kralı olarak tamamlayarak olağanüstü bir turnuva geçirdi; bu, tek bir Dünya Kupası'nda herhangi bir orta saha oyuncusu için eşi görülmemiş bir rakam.

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Petit şunları ekledi: "Real Madrid taraftarı olsaydım, Bellingham ve Mbappé'ye şöyle derdim: 'Sizden görmek istediğimiz seviye budur. Gelecek sezon beklentiler çok yüksek.'"

Mourinho'nun ikiliyle özel bir görüşme yapacağını öngörerek şunları söyledi: "Onlara şöyle diyecek: Sizden beklediğim bu, sahaya çıkın ve takımın liderleri olun."

Mbappé alçakgönüllülüğünü yeniden kazanıyor

Petit ayrıca Kylian Mbappé'nin Dünya Kupası'nda sergilediği performansı da överek, Fransa Milli Takımı kaptanının alçakgönüllülüğünü ve liderlik ruhunu yeniden kazandığını değerlendirdi.

Şunları söyledi: "Kariyerinin başında tanıdığımız Mbappé'yi gördük; alçakgönüllü, takım arkadaşlarına ve teknik direktörüne yakın ve sahada bir lider."

Mbappé, on gol atarak Dünya Kupası'nın gol kralı oldu ve aynı zamanda Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı haline geldi, ancak Petit, bunun Real Madrid'e dönüşünde beklenti çıtasını yükselteceğini vurguladı.

Şunları açıkladı: "Real Madrid taraftarları onun Fransa Milli Takımı ile yaptıklarını izledi ve ondan Cristiano Ronaldo ile kulübün birçok efsanesinin yaptığı gibi takımı sahada ve saha dışında yönetmesini bekleyecekler."

Petit sözlerini, Mourinho'nun bireysel parıltılara değil, takım oyununa dayanan bir takım kurmakla yükümlü olduğunu vurgulayarak tamamladı ve şunları ekledi: "Real Madrid her zaman Mbappé ya da Vinícius'un parlaklığına dayanamaz. İspanya ve Paris Saint-Germain son iki sezonda, en iyi oyunculara sahip olsanız bile takımın gücünün bireylerden daha önemli olduğunu kanıtladı."

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