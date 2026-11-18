Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Güney Kore ve Özbekistan maçlarındaki olumlu yönleri, bir sonraki aşamaya geçilmeden önce çözülmesi gereken bir dizi savunma sorununu gölgelemeye yetmedi.

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Teknik analist İmad Al-Salmi bu olumsuzluklara dikkat çekerek teknik heyetin bunları ciddiyetle ele alması gerektiğini vurguladı. Özellikle bazı sorunların değişiklikler yapıldıktan sonra da devam etmesi, bunların belirli isimlerle ya da belirli bir kadroyla ilgili olmadığını gösteriyor.

Suudi Arabistan'ın salı günü Doha'da Özbekistan'a karşı oynadığı hazırlık maçında aldığı 1-2'lik yenilgiyi yorumlamak üzere "Rotana Sport ma'a Walid" programına konuk olan Al-Salmi, ilk olarak geriden oyun kurmanın risklerine, özellikle de kalecinin ekstra bir oyuncu olarak topla çıkışa dahil edilmesine değindi. Al-Salmi, bu tarzın teknik direktörün fikirleriyle bağlantılı olduğunu ancak uygulamanın, kaleyi tehdit eden bir riske dönüşmemesi için oyuncuların yetenekleriyle uyumlu olması gerektiğini açıkladı.

Daha önce kaleci Mohammed Al-Owais'i bu tür pozisyonlarda dikkatli olması konusunda uyardığını belirten Al-Salmi, uygulamak için uygun araçlar bulunmuyorsa teknik direktörün belirli bir tarzda ısrar etmek zorunda olmadığını ve bu durumda ondan vazgeçmenin doğal bir karar olacağını vurguladı.

En belirgin sorun ise takımın merkezinin kolayca aşılması. Bu açık hem Güney Kore hem de Özbekistan karşısında ortaya çıktı. Al-Salmi, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno ve Musab Al-Juwayr'ın görevlerinden söz ederek orta saha oyuncularının bıraktığı boşlukların rakiplere tehlikeli bölgelere ulaşma ve yeterli baskı olmadan şut çekme fırsatı verdiğini belirtti.

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Al-Salmi, bazı oyuncuların baskı yapmak için kanatlara yöneldiğini, merkezin ise top sahibi oyuncunun önünde boş kaldığını açıklayarak bunun yanlış yerleşimden mi yoksa yönlendirilmiş baskıyla ilgili talimatlardan mı kaynaklandığını sorguladı. Sonucun aynı olduğunu, yani en tehlikeli alanın açık bırakıldığını vurgulayan Al-Salmi, defalarca tekrarlanan bu tablonun teknik heyetin baskı yöntemini ve alan savunmasını gözden geçirmesini gerektirdiğinin altını çizdi.

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Al-Salmi ayrıca orta toplara karşı savunma organizasyonunun zayıflığına da dikkat çekti. Güney Kore karşısında ortaya çıkan bu sorun Özbekistan maçında da tekrarlandı. Ortalardan biri kale için büyük tehlike yarattı, ancak Abdulquddus Atiah araya girerek durumu kurtardı.

Al-Salmi, sorunun tek bir oyuncuyla ilgili olmadığını, ceza sahası içindeki toplara karşı yerleşim biçimi ve kolektif tepkiyle ilgili olduğunu vurguladı. Bunun da her pozisyonu ayrı bir hata olarak ele almak yerine antrenmanlarda net bir çalışma gerektirdiğini söyledi.

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Sözlerini, olumsuzlukları ortaya koymanın milli takımın olumlu yönlerini küçümsemek anlamına gelmediğini, amacın iki maçtan ders çıkarmak ve geliştirilmesi gerekenleri belirlemek olduğunu vurgulayarak tamamlayan Al-Salmi, ister merkezin korunması ister orta toplara karşı savunma ister geriden oyun kurma olsun, tekrarlanan hataların giderilmesinin olumlu yönlerin üzerine inşa etmek kadar önemli olduğunun altını çizdi. Al-Salmi'ye göre bu, söz konusu açıkların önümüzdeki mücadelelerde rakiplerin yararlanacağı zayıf noktalara dönüşmemesi için gerekli.

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