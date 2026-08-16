Sky ve Eindhovens Dagblad'ın haberine göre orta saha oyuncusu da kısa süre içinde Siyah-Sarılılar'a katılacak.

Buna göre BVB, Veerman'ın PSV Eindhoven ile olan sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanıyor ve 27 yaşındaki oyuncuyu 22 ila 25 milyon euro arasında olduğu belirtilen sabit bir bonservis bedeliyle kadrosuna katıyor. Veerman'ın pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği ve BVB ile 2031'e kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

BVB, 14 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen oyuncunun transferinde ciddi bir zaman baskısı altındaydı, çünkü söz konusu madde birkaç gün içinde, yani 21 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecekti. Veerman, ESPN'e Dortmund'dan gelen ilgi sorulduğunda buna kendisi de işaret etmişti. “Eğer o noktaya gelirse, bu benim için harika bir seçenek olur. Yıllardır bunu bekliyorum” dedi ve ardından şakayla karışık ekledi: “Beni gerçekten bu kadar çok istiyorlarsa, acele etmeleri gerekir.”

BVB'nin yeni transferi Veerman, kariyerinin en iyi sezonunun ardından geliyor

Veerman, yıllardır PSV'nin orta sahasında değişmez bir ilk 11 oyuncusu konumunda ve geçen sezon etkileyici rakamlar ortaya koydu. Ligde çıktığı 30 maçta 14 asist yaptı ve 8 gol attı. Eindhoven, onun performanslarının da katkısıyla son yıllarda Eredivisie'nin sektör lideri olarak Ajax'ın yerini aldı ve üst üste üç şampiyonluk yaşadı. Veerman, PSV formasıyla çıktığı 198 resmi maçta 31 gol ve 67 asistlik katkı sağladı.

BVB'nin, Said El Mala transferinin suya düşmesinin ardından aslında Köln'ün yükselen yıldızı için ayrılan bütçeyi başka bir yere yatıracağı ve bir hücum oyuncusunun yanı sıra bir de merkez orta saha oyuncusu almak istediği, sportif direktör Ole Book tarafından cumartesi günü AS Roma ile oynanan hazırlık maçının kenarında ima edilmişti.

Book, kupa, lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yaklaşan üç kulvardaki yoğun fikstürle birlikte bir başka orta saha transferine ilişkin olarak, “Bununla ilgilenmemiz konusunda iyi yönlendiriliyoruz” dedi: “Bugün o pozisyonda çok iyi oyuncularımız olduğunu gördük. Öte yandan, o pozisyonda çok fazla iyi oyuncumuz olmadığını da söylemek gerekir.”

Veerman, Dortmund'da şimdi Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka ve Marcel Sabitzer'den oluşan, tamamı merkez orta sahada görev yapan oturmuş dörtlüye katılıyor. Chukwuemeka daha hücuma dönük bir pozisyonda da düşünülebilir.

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BVB, PAOK'un gözdesi Konstantelias'ın transferine çok yakın

Veerman'ın yanı sıra Giannis Konstantelias adlı bir hücum oyuncusunun da kısa süre içinde BVB'ye katılması bekleniyor. 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için zaten Dortmund'da bulunuyor. Bonservisinin 30 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor.

Ancak şu anda oyuncunun kulübü PAOK'ta taraftar cephesinde hâlâ büyük bir direnç var; taraftarlar, Konstantelias'ın transferini daha önce 2025'te VfB Stuttgart ile anlaşma sağlandığında olduğu gibi engellemek istiyor.