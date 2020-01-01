“Sadece en iyi yeterince iyidir”

Everton - Liverpool eşleşmesi yani Merseyside Derbisi, aylardır kendisini bizlerden esirgeyen futbolun özür hediyesi...

YAZI | Enes Koca @eneskocaa

Labour’ların -emekçilerin- kırmızısı, Tory’lerin -muhafazakarların- mavisine karşı...Günümüzde bu genellemeyi net şekilde yapamasak da, rekabetin genlerinde bu karşıtlıktan izler görebiliyoruz.

Şöyle ki; 1878’de, futbolun adada filizlenmeye başladığı dönemde, şehrinde birbirlerini kiliseden tanıyan ve futbola merak duyan bir grup insan tarafından St. Domingo Futbol Kulübü kuruluyor. Kulübe olan ilgi zamanla kilisenin sınırlarını aşıp semtin bütününe taşınca kulüp isim değişikliğine gidiyor ve Futbol Kulübü ismini alıyor.

O tarihte şehrin tek çocuğu durumunda olan Everton maçlarını Anfield Road’ta oynuyor. Yüzyılın sonlarına doğru kulübün kurucu üyelerinden, Anfield arazisinin sahibi John Houlding ile yönetim kurulunun kalanı arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucunda Everton, Anfield’ın yaklaşık bir kilometre ötesine, Goodison Park’a taşınmak zorunda kalıyor. Tarih burada kırılıyor ve bu ayrılık günümüzdeki rekabetin temelini atıyor.

Daha fazla takım

Everton yönetiminden ayrılan John Houlding’in elinde bir miktar para, bolca futbol sevgisi ve takımsız bir stadyum kalınca şehrin ikinci takımının kuruluşu kaçınılmaz oluyor. Yıllar sonra ülkenin en büyükleri arasına girecek olan Liverpool Futbol Kulübü 1892 senesinde defteri açıyor. Böylece liman işçilerinin benimsediği Liverpool ile muhafazakarların sahiplendiği Everton arasındaki rekabet başlıyor.

Kırmızılar ilk olarak alt liglerde sahne alıyorlar. Başarılı sonuçlarla ligleri birer birer atlayan Liverpool kısa zamanda Everton’ı yakalıyor, hatta geçiyor. İlk lig şampiyonluğunu 1890/1891 sezonunda yaşayan Everton, ikincisi için 24 sene beklemek zorunda kalırken, Liverpool bu süreçte 1900/1901 ve 1905/1906 olmak üzere 2 İngiltere şampiyonluğu yaşayarak rakibini geride bırakıyor.

20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde takımlar 5’er şampiyonlukta buluşuyorlar. Fakat o zamandan günümüze kadar geçen süreçte Liverpool ağır basıyor. Bugün Liverpool’un toplam 18 İngiltere şampiyonluğu bulunurken, Everton 9 şampiyonlukta kalmış durumda.

Ulusal başarılarını uluslararası organizasyonlara da taşıyan Liverpool 2000’lere gelene kadar 4 Şampiyon Kulüpler Kupası ve 2 UEFA Kupası kazandı. Everton ise bu süreçte müzesine sadece bir kez Kupa Galipleri Kupası’nı götürebildi. Fakat burada bir tarihsel kırılım daha var.

29 Mayıs 1985’te, Brüksel’de Liverpool ile arasında oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde yaşanan ve tarihe “Heysel Faciası” olarak geçen olaylardan sonra İngiliz takımları uluslarası kupalardan 5 yıl men edildi. Bu 5 yıllık cezanın Everton’ın yükselişe geçtiği döneme rastlamasıysa Mavilerin kör talihi.

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İki kulübün eşitliği henüz bozamadığı bir alan var; Premier Lig şampiyonluğu… İngiltere 1. Ligi 1992 senesinde şirketleşip Premier Lig halini aldıktan sonra iki kulüp de şampiyonluk yaşayamadı. Liverpool bu süreçte 2 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanıp taraftarlarını biraz olsun mutlu edebilmiş olsa da Mersey Nehri’nin diğer yakasının yüzü pek gülmedi. Üstelik bu eşitliğin bu sezon muhtemelen kırmızıların lehine bozulacak olması mavilerin hikayesine tüy dikiyor.

Hukuken olmasa da fiilen sezonun şampiyonu olarak görülen Liverpool bugün 30 yıldır özlemini duyduğu kupaya olan 2 adımlık mesafesini yarıya indirmek, Everton ise rakibinin bu özlemini elinden geldiğince uzatmak için mücadele edecek.

Maçı Everton ambleminin üzerinde Latince yazan “Sadece en iyi yeterince iyidir.” vecizesi üzerinden okuyacak olursak; Liverpool bugün en iyi olduğunu göstermek, Everton ise bunun aksini ispat etmek için ter dökecek. Bizlerse kimin yeterince iyi olduğunu görmek için televizyonlarımızın karşısına geçeceğiz.