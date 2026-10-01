18 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz 17 milyon euro bonservis bedeli ve olası bonus ödemeleri karşılığında Belçika Birinci Ligi ekibi RSC Anderlecht'ten Kraichgau'ya transfer olmayı seçti.

"Buradaki karar verici isimler benim için son derece önemliydi. Ve elbette oynama süresi ihtimali de öyle. Genç bir oyuncu için en önemli şey, mümkün olduğunca fazla dakika toplamak" diyen de Cat, bir dönem BVB ve Stuttgart ile de anılmıştı; bu sözlerle adı büyük rakiplerle anılmasına rağmen neden onları reddettiğini açıkladı.

"Bence doğru zamanda doğru insanları ve doğru sonraki adımı seçmek gerekiyor. Hoffenheim benim için açık ara en iyi seçeneğiydi. Hem neden bir gün Hoffenheim ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamayayım ki? (gülümser)" dedi de Cat.

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Nathan de Cat, babasıyla aynı evi paylaşıyor

Yaz aylarında konuşulan milyonluk rakamlar ve sayısız spekülasyon, piyasa değeri artık 25 milyon euronun üzerine çıkan Belçikalıyı sarsmadı. "Dürüst olmak gerekirse bu rakamla gerçekten pek ilgilenmiyorum. Ben sadece futbol oynamak ve takım arkadaşlarımla zaman geçirmenin tadını çıkarmak istiyorum" diyen de Cat, şöyle devam etti: "Elbette benim yaşımda insan zaman zaman baskı hissediyor, futbolda bu her zaman vardır. Ama dediğim gibi: Ben sadece eğlenmek istiyorum. Futbol hayatımın büyük bir parçası, ama günün sonunda bu sadece bir oyun."

De Cat, babasıyla birlikte Kraichgau'ya taşındı ve ikili şimdi bir ev arkadaşı düzeni içinde yaşıyor. Bu durum, genç milli oyuncunun yeni ortamına alışmasında merkezi bir rol oynuyor. "Babamla birlikte Nußloch'ta bir evde yaşıyorum. Kesinlikle ilk yıl burada benimle kalacağını düşünüyorum, sonra da duruma bakarız. Buraya alışmam konusunda bana çok yardımcı oluyor" dedi.

Daha önce milyonluk bir şehir olan Brüksel'de yaşayan de Cat, bölgenin sakinliğini bir avantaj olarak görüyor. "Burası gerçekten çok sakin, insanlar da son derece rahat. Futbolcu olarak sürekli birinin sizi fark etmesi olmadan rahatça yürüyüşe çıkabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Sokakta kendisinden fotoğraf istenmesini isteyen oyuncular vardır. Ama benim için buradaki bu sakinlik kusursuz" diyen de Cat, Hoffenheim formasıyla şu ana kadar dört resmi maça çıktı, son olarak ise Bundesliga'da üst üste iki maçta süre alamadı.