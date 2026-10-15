Suudi Arabistan ekibi İttihad, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Şebab El-Ehli karşısında aldığı sürpriz yenilginin ardından yeni bir şokla sarsıldı.

İttihad, evinde ağırladığı Şebab El-Ehli'ye 2-1 yenildi. Mücadele, evvelsi gün Salı, Cidde'deki İnma Stadı'nda, Asya organizasyonundaki lig aşamasının ikinci haftasında oynandı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan "Arriyadiyah" gazetesi, maçta İttihad'ın sağ bek oyuncusu Ahmed el-Culeydan'ın sağ ayak ekleminde sakatlık yaşadığını bildirdi.

Gazetenin aktardığına göre yapılan tetkikler, Culeydan'ın ayak ekleminde burkulma olduğunu ortaya koydu. Oyuncu, takımla birlikte antrenmanlara dönmeden önce önümüzdeki günlerde bir rehabilitasyon programı uygulamak zorunda kalacak.

Gelecek maçlar ALI Premier Lig 14:00 ITT

Suudi sağ bekin, önümüzdeki Salı günü Roshn Ligi'nin onuncu haftasında deplasmanda oynanacak İttifak maçında forma giyebilecek durumda olup olmayacağı ise belirsiz.

Şebab El-Ehli yenilgisinin, İttihad'ın üst üste aldığı ikinci yenilgi olduğunu hatırlatmak gerek. Takım, geçen Cumartesi günü Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında deplasmanda Hilal'e 3-2 kaybetmişti.

Kıtasal düzeyde ise bu sonuç, "Kaplanlar"ın Asya organizasyonundaki üst üste ikinci kötü sonucu oldu. Takım, lig aşamasının ilk haftasında Katar ekibi Şemal ile 1-1 berabere kalmıştı.

İttihad'ın puanı tek bir puanda kaldı ve Asya organizasyonunda Batı Grubu sıralamasında on ikinci sırada yer alıyor. Bu durum, takımın son 16 turuna yükselme şansını tehdit ediyor.