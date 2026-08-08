Bruno Guimaraes'in Arsenal'de 39 numaralı formayı seçmesi rastgele bir karar ya da yalnızca kişisel bir tercih değildi. Bu seçim, kariyerinin ilk yıllarına uzanan dokunaklı bir insani hikâyeye dayanıyor ve detaylarında çok sayıda mücadele, hırs ve ailesine olan vefa barındırıyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu yaz Newcastle United'dan Arsenal'e transferini 75 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla tamamladı ve "Saksağanlar"da net bir iz bıraktığı yılların ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Guimaraes, 2022 yılında Fransız ekibi Lyon'dan takıma katıldığı andan itibaren Newcastle'ın en öne çıkan yıldızlarından biriydi. Kısa sürede takımın kadrosundaki temel unsurlardan birine dönüştü ve kulüp taraftarlarının en sevdiği oyunculardan biri hâline geldi.

"Tyneside"da bulunduğu dönemde Brezilyalı orta saha oyuncusu, Newcastle formasıyla 195 maça çıktı ve takımı 2025 yılında İngiltere Lig Kupası "Carabao Cup" şampiyonluğuna taşımaya katkıda bulunmayı başardı. Böylece kulüp, 70 yıl sonra ilk kupasını kazandı.

Şimdi ise 28 yaşındaki Guimaraes, Arsenal ile yeni bir mücadeleye başlıyor. Gözünü net bir hedefe dikmiş durumda: kupalar için yarışmak ve "Topçular"ın Premier Lig şampiyonluğunu üst üste iki sezon elinde tutmasına yardımcı olmak.

Ancak teknik değerinin ötesinde, Arsenal taraftarlarının Brezilyalı yıldızı yeni takımlarının formasıyla izlerken dikkatini çekecek bir şey daha var: 39 numarayı giymeyi seçmesi.

Guimaraes neden 39 numarayı seçti?

39 numara, Bruno Guimaraes'in hayatında çok özel bir hikâyeyle bağlantılı. Zira bu numara, henüz genç bir oyuncuyken Brezilyalı ekip Atletico Paranaense'ye kiralık olduğu futbol kariyerinin başından beri onunla birlikte.

O günden bu yana numara, futbol kimliğinin bir parçası oldu ve Brezilya ile Avrupa'nın en öne çıkan orta saha oyuncularından birine dönüşene kadar bu numarayı giymeyi sürdürdü.

Şubat 2023'te Guimaraes, bu numaraya olan bağlılığının nedenini anlattı ve onu yalnızca formanın arkasındaki bir numara olarak görmediğini, aksine kariyerinin, hayatının ve ailesinin bir sembolü olarak kabul ettiğini açıkladı.

Guimaraes, İngiliz gazetesi "The Sun" tarafından aktarılan açıklamalarında şunları söyledi: "Bu numara, kelimelerden daha güzel bir hikâye anlatıyor; işte o 39 numara. İnsanların bunu bir futbolcu için tuhaf bir numara olarak gördüğünü biliyorum, ama benim için özel bir numara. Hatta bundan da fazlası; büyülü bir numara."

Ve ekledi: "39 numara bana hayatımda her şeyi verdi; beni Newcastle'a götüren o oldu, bana yemeği ve giyeceği sağlayan o oldu, hayalimin peşinden koşarken üç saat süren otobüs yolculuklarının masraflarını karşılayan o oldu."

Babasının araç plakası hikâyenin sırrını taşıyor

39 numaranın arkasında, Brezilyalı yıldızın hayatının farklı bir yönünü ortaya koyan ailevi bir hikâye var. Zira bu numaranın seçimi, Rio de Janeiro'da taksi şoförü olarak çalışan babasına dayanıyor.

Guimaraes'in babasının kullandığı taksinin numarası 39'du ve bu yüzden bu numara, oyuncunun zihninde babasıyla ve ailenin daha iyi bir hayat arayışı ve onun futbol hayalini gerçekleştirme yolculuğu boyunca yaşadığı yıllarla özdeşleşti.

Guimaraes bu konuda şöyle konuştu: "39 numara, babamın Rio de Janeiro'da kullandığı taksinin numarasıydı."

İşte bu noktadan itibaren, birçok futbol taraftarına tuhaf gelebilecek olan bu numara, Guimaraes için kişisel bir sembole dönüştü; zirveye ulaşma hayalinin peşinden koşarken geçen yılların fedakârlığını, çabasını ve emeğini özetleyen bir sembole.

Kariyerinin farklı aşamalarında 39 numarayı giydiği yılların ardından Guimaraes, Arsenal'de de aynı numarayı taşımaya devam ediyor. Böylece forma, Rio de Janeiro sokaklarında başlayan ve Avrupa futbolunun en öne çıkan orta saha oyuncularından biriyle sona eren bir hikâyeyle bağlantılı kalıyor.

Dolayısıyla Guimaraes'in Arsenal formasının arkasında görünecek olan 39 numara, yalnızca alışılmadık bir tercihi temsil etmiyor; Brezilyalı oyuncu için babasının anısını, yolculuğunun başlangıcını ve bugün sahip olduğu konuma ulaşmasına yardımcı olan koşulları taşıyor.