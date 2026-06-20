Sadece bir kaleci değil… Neuer, Dünya Kupası tarihine adını yazdırıyor

Alman Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası’nda Fildişi Sahili karşısında ilk 11’de yer alarak, 21 maçla Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan kalecisi oldu ve Fransız Hugo Lloris’i bir maç farkla geride bırakarak adını Dünya Kupası tarihine altın harflerle yazdırdı.

Manshaft'ın kaptanı, 2022 Dünya Kupası'ndan bu yana zirvede yer alan Lloris'ten rekoru aldı. 2018 ve 2022 turnuvalarında Almanya'nın erken elenmesi, Neuer'in rekoru kırmasını engellemişti.

Loris, 2018 Rusya Dünya Kupası’nda Fransa’yı şampiyonluğa taşıdıktan sonra rekorunu 20 maça çıkarmış, ardından 2022 Katar Dünya Kupası’nda finale yükselmiş, ancak Les Bleus penaltı atışlarında Arjantin’e yenilmişti.

Neuer’in bu başarısı sadece uzun kariyerini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda 2010 Güney Afrika’da Almanya’nın üçüncü olduğu ilk maçından başlayarak, 2014 Brezilya’daki tarihi şampiyonluğa ve 2026 Dünya Kupası’na kadar zirvede gösterdiği olağanüstü istikrarı da ortaya koyuyor.

16 yıl boyunca Neuer, 4 farklı teknik direktörün yönetiminde Almanya’nın birinci kalecisi olarak konumunu korudu; ne parlaklığını yitirdi ne de tahtını herhangi bir rakibe kaptırdı.

Neuer sadece geleneksel bir kaleci değildi; “modern libero” tarzıyla bu pozisyonu yeniden tanımlayan bir öncüydü. Ceza sahası dışına çıkarak ve atakların kurgulanmasında aktif rol alarak ün kazandı; bu da onu bir nesil kalecilerin ikonası haline getirdi.

Bugün ise, zengin mirasına yeni bir rekor ekleyerek, Claudio Taffarel, Sepp Maier, Dino Zoff ve Iker Casillas gibi ebedi efsaneleri geride bırakarak, Dünya Kupası kalecilik tarihinin zirvesine tek başına çıkıyor.

Dünya Kupası tarihindeki en çok maça çıkan kaleciler listesi:

Manuel Neuer - 21 maç (Almanya)

Hugo Lloris - 20 maç (Fransa)

Claudio Taffarel - 18 maç (Brezilya)

Sepp Maier - 18 maç (Almanya)

Dino Zoff - 17 maç (İtalya)

Fabien Barthez - 17 maç (Fransa)

Iker Casillas - 17 maç (İspanya)

Peter Shilton - 17 maç (İngiltere)