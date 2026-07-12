Sadece 50 saniyede!.. Bemblet, Saint-Denis’i inanılmaz bir şekilde mağlup etti

İngiliz Paddy Pimblett, İrlandalı yıldız Conor McGregor’un geri dönüşünün gündeme oturduğu UFC 329 turnuvasının ikinci ana maçının ilk raundunda Fransız Benoît Saint-Denis’i yenerek dengesini yeniden kazanıp galibiyet serisine dönmek için sadece 50 saniyeye ihtiyaç duydu, bu sezonun en hızlı ve en şiddetli pes ettirme hareketlerinden birini sergiledi.

Pimblett, “Darce Choke” tekniğiyle Fransız rakibini tamamen bayılttığı çarpıcı bir pes ettirme hareketi sergiledi. Bu şok edici sahne, ringdeki seyircileri hayrete düşürdü; oysa Saint-Denis, maça yüksek bir özgüven ve güçlü bir saldırı ivmesiyle başlamıştı.

Yılın en iyi boğma hareketi

Maç sonrası yaptığı açıklamada Pemblet, açık bir özgüvenle şunları söyledi: "Bu, yılın en iyi boğma hareketi. Tamamen bilincini kaybettiğini biliyordum, sonrasında tıbbi muayeneye almak zorunda kaldılar. Herkesin yaptığı gibi bacaklarımı tutmaya çalıştı, ama onu yere düşürdüm ve kafasını mindere bastırdım. Ben lanet bir örümcek gibiyim. İş bu kadar basit."

İngiliz dövüşçü, intikam dolu bir tonla şunları ekledi: “Kendime olan güvenimi geri kazanmak için bu galibiyete ihtiyacım vardı ve bu gece hâlâ en tehlikeli dövüşçülerden biri olduğumu kanıtladım.”

Benواو Saint-Denis, son zamanlarda elde ettiği etkileyici galibiyet serisinin verdiği güçle maça büyük bir özgüvenle başladı; Fransız dövüşçü, Dan Hooker, Benil Dariush ve Mauricio Rove gibi bölümün önde gelen isimlerine karşı arka arkaya 4 galibiyet elde etmişti; bunların hepsi nakavtla sonuçlanmış ve hiçbiri ikinci raundu geçmemişti.

Ancak bu aşırı özgüven, ringde aceleci kararlar almasına neden olmuş olabilir; maçın çok erken bir aşamasında Pemblet’i yere indirmeye çalıştı, ancak İngiliz dövüşçü buna hazırlıklıydı.

Giyotin boğuşması ölümcül bir pes ettirmeye dönüştü

San Doni rakibini yere indirmeye çalıştığında, Pemblet yıldırım hızıyla Guillotine Choke (Giyotin Boğma) hareketini uygulamaya çalıştı, ancak Fransız sporcunun durumunu hızla tersine çevirerek üstün bir ustalıkla daha ölümcül olan “Dars” hareketine geçti.

Bir dakikadan az bir sürede İngiliz sporcu, rakibinin boynuna sıkı bir tutuş uyguladı; bu da San Doni’nin tamamen bilincini kaybetmesine neden oldu. Hakem, uzun ve heyecan verici bir dövüş bekleyen seyircilerin yüzlerindeki şaşkınlık arasında hemen müdahale ederek maçı sonlandırdı.

Yenilginin ardından güçlü bir geri dönüş

Bu hızlı ve kesin galibiyet, son yenilgisinin ardından Paddy Pimblett için güçlü bir geri dönüş olarak değerlendiriliyor. İngiliz dövüşçü, özellikle boyun eğdirme ve yer dövüşü alanlarında sergilediği bu etkileyici performansın ardından, yeniden toparlanarak bölüm sıralamasında yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Öte yandan, Benoît Saint-Denis, arka arkaya kazandığı galibiyet serisini sonlandıran ağır bir darbe aldı ve bu durum, karma dövüş sanatları dünyasında aşırı özgüven ve aceleci kararların çok pahalıya mal olabileceğini kanıtladı.

Bu karşılaşma, dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu bünyesinde heyecan ve sürprizlerle dolu bir gecede, ana maçta İrlandalı yıldız Conor McGregor’un merakla beklenen dönüşüne sahne olan UFC 329 turnuvası kapsamında gerçekleşti.