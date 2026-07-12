Sadece 5 kelimeyle… Beckham, yarı finale yükseldikten sonra Harry Kane’e “zarif bir mesaj” gönderdi

David Beckham, “Üç Aslanlar”ın Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmesinin ardından İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane’e “zarif bir mesaj” gönderdi.

Jude Bellingham, Thomas Tuchel'in takımının Norveç'i 2-1 mağlup etmesini sağlayan iki golü attı; ikinci gol, Beckham'ın maçı izlediği sırada ilk uzatma devresinde geldi.

Beckham, eşi Victoria ve kızı Harper'ın yanı sıra oğulları Romeo ve Cruz ile birlikte Miami'deki Hard Rock Stadyumu'ndaki tribünlerde yer alıyordu.

"The Sun" gazetesine göre, aile bir grup fotoğrafı çektirdi ve Beckham'ın golleri kutlarken görüntüleri kaydedildi.

Ardından internete girerek, Çarşamba günü Arjantin ile oynanacak yarı final maçında Kane’e başarılar diledi.

Kein, “İnancımızı sürdürelim. Yarı finale,” diye yazdı; Beckham ise “Harika bir kaptan, inancını kaybetme,” diye yanıt verdi.

İngiltere'nin birçok yıldızı da Harry Kane'in mesajına yorum yaptı; Bellingham bir keçi emojisi koydu, John Stones bir kalp ve "Skip" yazısını ekledi, Jordan Henderson ise bir alev emojisi ve bir kalp seçti; Marcus Rashford bir kalp çizdi, Alan Shearer ise alkış tuttu.