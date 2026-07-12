Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Sadece 5 kelimeyle… Beckham, yarı finale yükseldikten sonra Harry Kane’e “zarif bir mesaj” gönderdi

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
Norveç - İngiltere
Norveç
H. Kane
D. Beckham
J. Bellingham
İngiltere
Arjantin
ABD
Norveç

İngiltere'yi Norveç'i elemeye taşıdı

David Beckham, “Üç Aslanlar”ın Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmesinin ardından İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane’e “zarif bir mesaj” gönderdi.

Jude Bellingham, Thomas Tuchel'in takımının Norveç'i 2-1 mağlup etmesini sağlayan iki golü attı; ikinci gol, Beckham'ın maçı izlediği sırada ilk uzatma devresinde geldi.

Beckham, eşi Victoria ve kızı Harper'ın yanı sıra oğulları Romeo ve Cruz ile birlikte Miami'deki Hard Rock Stadyumu'ndaki tribünlerde yer alıyordu.

"The Sun" gazetesine göre, aile bir grup fotoğrafı çektirdi ve Beckham'ın golleri kutlarken görüntüleri kaydedildi.

Ardından internete girerek, Çarşamba günü Arjantin ile oynanacak yarı final maçında Kane’e başarılar diledi.

Dünya Kupası
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Arjantin crest
Arjantin
ARG

Kein, “İnancımızı sürdürelim. Yarı finale,” diye yazdı; Beckham ise “Harika bir kaptan, inancını kaybetme,” diye yanıt verdi.

İngiltere'nin birçok yıldızı da Harry Kane'in mesajına yorum yaptı; Bellingham bir keçi emojisi koydu, John Stones bir kalp ve "Skip" yazısını ekledi, Jordan Henderson ise bir alev emojisi ve bir kalp seçti; Marcus Rashford bir kalp çizdi, Alan Shearer ise alkış tuttu.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin