Manchester City, Arsenal ile 2-2 berabere kalarak aradaki farkı azaltma fırsatını kaçırdı. Karşılaşmada hakem kararları büyük tartışmalara yol açtı.

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Haberi yapan Sport gazetesine göre, Manchester City'nin Norveçli golcüsünün babası Alf-Inge Haaland, öfkesini ve tepkisini en açık şekilde dile getiren isimlerden biri oldu.

2000 ile 2003 yılları arasında Manchester City formasını da giyen Haaland'ın babası, maçın son saniyelerinde Gyökeres'in elle oynamasına rağmen penaltı verilmemesine duyduğu öfkeyi gizlemedi.

Alf-Inge Haaland, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışında büyük sonuçlar doğurabilecek karar için öfkeli bir tepkiyle "Ne saçma bir şaka" yazdı.

Manchester City, Emirates Stadyumu'nda iki kez öne geçmeyi başarmıştı. Skoru Erling Haaland açtı, ardından Kai Havertz eşitliği sağladı. İkinci yarının hemen başında ise Enzo Fernández konuk ekibi yeniden öne geçirdi.

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Ancak Haaland'ın babasının öfkesi istisnai bir durum değildi. Manchester United efsaneleri Gary Neville ve Roy Keane da Sky Sports'taki maç yorumları sırasında hakem John Brooks'un performansını sert bir dille eleştirdi.

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İki ismin eleştirileri ise ilk yarıda Jurrien Timber ile Jeremy Doku arasında yaşanan pozisyona odaklandı.

Hollandalı defans oyuncusu, topsuz bir anda yaşanan mücadelede Belçikalı kanat oyuncusunun saçını çekiyor gibi göründü. VAR pozisyonu inceledi ancak Arsenal oyuncusunun kırmızı kartla oyundan atılmasını önerecek kadar net görüntü bulamadı.

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Gary Neville, "Saçından ve formasından bir kısmını tuttuğu açık, ama Timber bunu neden yapıyor?" diye sordu.

Hakem kararını değerlendirirken son derece net konuşan Neville, "Bence birinin saçını çekerseniz oyundan atılmanız gerekir. Buna gerçekten inanıyorum" dedi.

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İşin ilginç yanı, Arsenal'ın 2-2'lik nihai beraberlik golünü atan isim de Jurrien Timber'ın ta kendisi oldu.

Aynı doğrultuda konuşan Roy Keane ise Premier Lig'deki hakem kriterlerinin tutarsızlığını sorguladı ve son dönemde benzer pozisyonlar nedeniyle kırmızı kart gören diğer oyuncuları hatırlattı.

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İrlandalı yıldız, "Bence Jurrien Timber o pozisyonda kırmızı kartı hak ediyordu" dedi.

Keane şöyle devam etti: "Pozisyonu mümkün olan tüm açılardan izlemeye çalıştım ve hâlâ Timber'ın elinin Doku'nun saçını tuttuğunu görüyorum. Mesele sadece saçını çekip cezadan kurtulmakla da kalmadı, Doku'yu tutup yere düşürdü. Doku yere düştü çünkü Timber'ın saçını çektiğini biliyor, sebepsiz yere düşmedi."