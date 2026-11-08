Sadece 30 dakika: Flick, Atletico maçı öncesi Eric Garcia hakkında bomba gibi bir sürprizi açıkladı

Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, bu akşam oynanacak Atletico Madrid karşılaşmasında ilk on bir tercihlerinin nedenlerini açıkladı; Eric Garcia'nın oynama durumunu ve Rodri'nin yokluğunu telafi etmek için Frenkie de Jong yerine Marc Bernal'i tercih etmesinin sırrını ortaya koydu. Ayrıca ligin lideriyle ikinci sıradaki takımı bir araya getiren bu karşılaşmada takımının galibiyet arzusunun altını çizdi.

Flick, maç öncesi basın açıklamalarında, Eric Garcia'nın yedek kulübesinde başlamasının iki nedene dayandığını söyledi: hazırlık sürecinin tam olarak tamamlanmaması ve son dönemde iyi bir performans sergileyen Brian Fariñas'a olan güveni.

Flick şöyle açıkladı: "İki neden de birlikte geçerli. Brian iyi oynadı ve özel bir dönemden geçiyor, aynı şekilde bu kanatta Lamine Yamal da öyle; işler çok iyi gidiyor. Eric'in sahada kalma dakikalarını yönetmemiz gerekiyor ve onun takım kadrosuna dönmesinden mutluyum, ancak 30 dakikadan fazla oynayamaz."

Atletico Madrid karşısında beklenen maçın niteliğine değinen Alman teknik direktör, önceki karşılaşmaların takıma rakibin yapısını tanıma imkânı verdiğini, ancak bunun maçı yeni bir başlangıç olarak ele alma gerekliliğini ortadan kaldırmadığını belirtti ve daha ilk dakikadan itibaren öz güven ile kaliteyi ortaya koymanın önemini vurguladı.

Şunları ekledi: "Takımın kalitesini ve gücünü göstermesini istiyorum; burada oynamanın kolay olmadığının da farkındayım, çünkü Atletico mücadele ediyor, bizim de mücadele etmemiz gerekiyor. Önemli olan topla sahip olduğumuz imkânları ortaya koymak, sürekli fırsatlar yaratmaya çalışmak, rakibi ve topu hareket ettirmek."

Rodri'nin yokluğunu telafi etmek için Frenkie de Jong yerine Marc Bernal'i seçmesi konusunda ise Flick, genç oyuncunun sezon boyunca sergilediği performansı övdü ve şöyle dedi: "Marc Bernal bu sezon harika bir iş çıkardı, oynadığı her maçta iyi bir performans gösterdi ve ondan çok memnunum."

Barcelona teknik direktörü sözlerini, ligin lideriyle ikinci sıradaki takımı bir araya getiren bir maç olması bakımından Atletico Madrid karşısında takımının hedefinin net olduğunu vurgulayarak tamamladı ve oyuncularının bu maça büyük bir öz güvenle ve bu güveni galibiyete çevirme arzusuyla çıktıklarının altını çizdi.