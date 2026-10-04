Sadece 12 dakika: Barcelona'nın yıldızı yeni bir kabus yaşıyor

Alejandro Balde'nin Barcelona'daki geleceği daha da karmaşık bir yöne doğru ilerliyor gibi görünüyor. Genç İspanyol bek, teknik direktör Hansi Flick'in planlarında ikinci bir seçenek haline gelirken, kulüp yönetimi önümüzdeki transfer döneminde kendisinden ayrılmak istiyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, 22 yaşındaki Balde çok zorlu bir sezon başlangıcı yaşıyor; sezon başından bu yana yalnızca 12 dakika sahada kaldı; o da La Liga'da Camp Nou'daki Racing karşılaşmasında gerçekleşti.

Sol bek, o maçtan bu yana La Liga'daki sonraki altı maçta forma giymedi, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında da oynamadı; Elche'ye karşı oynanan açılış maçında ise takım kadrosuna dahil edilmedi.

Bu durum, Balde'nin Flick'in planlarındaki sıralamasının gerilemesiyle birlikte yaşanıyor. Teknik direktör, sol bek seçeneklerinde şu anda Xavi Espart ve Joao Cancelo'nun kendisinin önünde yer aldığını düşünüyor.

Forma giymekten uzak kalmasına rağmen Balde'nin şu an için Barcelona'dan ayrılmayı düşünmediği görülüyor; kulüpte kariyerine devam etmekte ısrarcı, özellikle de sözleşmesinin Haziran 2028'e kadar sürmesi nedeniyle.









Barcelona formasıyla 169 maça çıkan oyuncu, ilk 11'deki yerini geri kazanabileceğine ve daha fazla oynama fırsatı elde edebileceğine inanıyor; bu nedenle mevcut aşamada ayrılma fikrini tartışmak istemiyor.

Buna karşılık Barcelona yönetimi, Ocak ayında kış transfer döneminin açılmasından önce oyuncunun tutumunu değiştirmeyi umut etmeye devam ediyor; ancak onu ayrılmaya ikna etmenin kolay bir görev olmayacağının da farkında.

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Barcelona, özellikle Flick kendisini temel planlarının dışında tutmaya devam ederse, Balde'nin durumunu ve sol bek pozisyonundaki seçeneklerini yeniden değerlendirmek zorunda kalacak.







