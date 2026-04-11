Suudi gazeteci Velid El-Faraj, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Katar'ın Al-Sadd takımıyla karşılaşacak olan Al-Hilal kulübünü uyardı.

Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda, yarın pazartesi günü Cidde'deki Prens Abdullah Al-Faisal Spor Kompleksi'nde Al-Sadd ile karşılaşacak.

Al-Faraj, "X" sitesindeki resmi hesabından bir tweet yayınlayarak, Al-Hilal kulübünü Al-Sadd karşısında gevşek davranmaması konusunda uyardı ve Al-Sadd'ın tarihi bir maça hazırlandığını belirtti.

Suudi gazeteci şöyle yazdı: "Uyarı: Katar'ın Al Sadd takımı, Al Hilal karşısında tarihi bir maça hazırlanıyor. Al Hilal, final maçlarında oynadığı gibi oynamazsa, Al Sadd turu geçecek."

Ve şöyle devam etti: "Sizi önceden uyarmıştım, Lider zorlu ve tehlikeli bir maça çıkacak, (Simone) Inzaghi ve oyuncuları, Pazartesi günü, plan (olmalı ki) sıfır hata."

Al-Hilal, son üç turnuvada, özellikle de 2021'deki son şampiyonluğundan bu yana, bir kez finalde yenilip iki kez yarı finalde elenerek, Asya şampiyonluğunu geri kazanmaya çalışıyor.