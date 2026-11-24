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Sacha Boey, Bayern Münih'te pek forma şansı bulamıyor. Yine de bir taraftar kulübü buluşmasına yıldız konuk olarak katılacaktı. Ancak yolda işler ters gitti.

Pazar günü Wildenau'daki bir taraftar kulübü buluşmasına giderken, Bild'in haberine göre kulüp aracı yolculuğun başlamasından kısa süre sonra arızalandı. Boey'i bir taraftar kulübü üyesi aldı ve Fransız oyuncu, Schützenhaus'a dört saat gecikmeyle ulaştı.

Boey'in son derece cana yakın bir izlenim bıraktığı belirtildi. Büyük gecikmeye rağmen taraftarların sorularına, imza ve fotoğraf isteklerine uzun uzun vakit ayırdı. Bu da orada bulunanlar tarafından çok olumlu karşılandı.

Ancak bu durum, Boey'in sahadaki durumunu pek değiştirmeyecek. Boey hâlâ satış adaylarından biri. Bayern yöneticilerinin, sakatlıklar nedeniyle kadroda yaşanan ciddi sıkıntıya rağmen onu bir an önce maaş yükünden çıkarmak istediği düşünülüyor.

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Medyanın birbiriyle örtüşen haberlerine göre, kış transfer döneminde bir kulüp Bayern'e uygun bir teklif sunarsa Alman rekortmen kulübü tereddüt etmeyecek.

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Boey sezon başında neden Bayern Münih'in kadrosunda değildi?

Yine de Boey artık tamamen dışarıda değil. Ocak 2024'te Galatasaray'dan tam 30 milyon euro bonservis bedeliyle gelen ve beklentileri karşılamaya yaklaşamayan 26 yaşındaki oyuncunun, aslında yazın kulüpten temelli ayrılması bekleniyordu.

Bu nedenle bir süre takımdan ayrı, bireysel olarak bile çalıştı. Sportif direktör Christoph Freund, o dönemde Fulham'a transferi gündemde olan Boey hakkında eylül başında, "Sacha formda ancak Vinnie [Kompany] ve kendisiyle görüşerek bireysel çalışmasına karar verdik çünkü şu anda bazı görüşmeler var" demişti.

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Bilindiği gibi bu transfer gerçekleşmedi. Boey mecburen Bayern'de kaldı ve ilk uzun millî takım arasının ardından, ancak ekim ortasında Münih ekibinin maç kadrosuna döndü. O tarihten bu yana toplam 69 dakika süre aldığı beş kısa maçta forma giydi.

"Sacha antrenmanlarda yüzde 100'ünü veriyor. Kendini ortaya koyuyor" diyen spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, Boey'in RB Leipzig'e karşı ilk kez kısa süreliğine ve oldukça sürpriz biçimde forma giymesinin ardından bek oyuncusunun Bayern'deki durumunun "son derece zor" olduğuna dikkat çekmişti: "Şimdi buradaydı. Teknik direktör, antrenmanlardaki performansını ödüllendirdi. Bu da güzel bir şey."

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Boey, Münih'te geçirdiği yaklaşık üç yılda, menisküs yırtığı ve kas lifi demeti yırtığı da dahil olmak üzere bazı ağır sakatlıklar nedeniyle yalnızca 43 resmî maça çıkabildi. Geçen sezonun ikinci yarısını eski kulübü Galatasaray'da kiralık olarak geçirdi ve orada bir süre düzenli olarak ilk 11'de oynadı. Ancak Türkiye şampiyonu satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Boey şimdilik Bayern'de kaldı.