Sacha Boey gitti ama Galatasaray'a kazandırmaya devam ediyor

Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey maddi anlamda sağladığı kazançla Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesine katkı vermeyi sürdürüyor.

Sacha Boey, Bayern Münih'e imza attı

Satışından kasaya 30 milyon euro girdi

Alacaklar sıfırlandı, cepler doldu

NE OLDU? Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Sacha Boey ara transfer döneminde Bayern Münih'e imza atsa da sarı-kırmızılılara kazandırmaya devam ediyor. Sabah'ın haberine göre, Sacha Boey'in satışından gelen 30 milyon euro, Galatasaray'ın kasasını öyle bir rahatlattı ki futbolcuların alacakları sıfırlandı ve maaşlar 15 gün önceden yatmaya başladı.

BÜYÜK RESİM: Habere göre Galatasaray yönetimi, Mart ayının ortasında futbol takımının alacaklarını sıfırladı. Futbolcuların mart ayı maaşları 15 gün önceden verildi, sözleşmelerde Icardi ve Torreira gibi yıldızlara yazılan imaj hakları ödendi, 35 milyon TL'yi bulan birikmiş galibiyet primleri hesaplara yatırıldı.

DAHA FAZLASI: Son 2 sezonda 34 transfere imza atan Galatasaray'ın, oyuncu menajerlerine de yüklü miktarda borcu bulunuyordu. Icardi, Mertens ve Zaniolo'ya aracılık eden George Gardi başta olmak üzere menajerlerin vadesi geçmiş tüm ödemeleri gerçekleşti.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 17 Mart'ta Kasımpaşa deplasmanında oynayacak.