Sacha Boey, Bayern Münih taraftarlarının ağzını açık bıraktı

Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey, Bundesliga'nın ilk maçında resital sundu.

Geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde Galatasaray'dan 30 milyon euro net bonservis ücreti ile Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Süper Lig'de bonservis rekorunu kırmayı başarmıştı.

Ancak yıldız futbolcu, geçen sezon üst üste yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bir türlü yeni takımında forma şansı bulamamıştı. Boey, yeni sezona ise yüksek perdeden giriş yaptı.

İlk yarıda harika asist

Almanya Bundesliga'da 2024-25 sezonunun ilk haftasında Bayern Münih, Wolfsburg'a konuk oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Sacha Boey, maçın 19. dakikasında asist yapmayı başardı.

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Musiala'ya 'Al da at' dedi

Sağ kanattan hızla son çizgiye inen Fransız sağ bek topu yerden içeriye çevirdi. Kale sahasında bulunan Musiala da topa dokunarak ağları havalandırdı ve Bayern Münih 1-0 öne geçti. Mücadele 3-2 Bayern'in üstünlüğü ile tamamlandı.